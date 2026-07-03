Rendez-vous est pris pour la Air Jordan 3 « True Blue »

La Air Jordan 3 fait toujours recette et Jordan Brand a encore pu s’en apercevoir il y a quelques semaines en sortant en prévente une série Air Jordan 3 aux couleurs des Knicks pour fêter le titre de la franchise new-yorkaise, qui s’est écoulée en un claquement de doigts.

Il fallait un coloris à la hauteur pour prendre officiellement le relais, et c’est donc au tour de cette version « True Blue », dont la dernière commercialisation remonte à 2016, d’entrer en jeu. La tige en cuir blanc est complétée par son fameux imprimé éléphant en gris. Quelques finitions en rouge, comme le « Jumpman » sur la languette pimentent le tout, avec également des touches de bleu, notamment sur le logo « Nike Air » figurant sur le talon.

Classique, mais toujours aussi efficace, la Air Jordan 3 « True Blue » est annoncée pour le 18 juillet sur le continent nord-américain au prix de 230 dollars.

(Via SneakerNews)