Dallas entre dans la danse pour Anfernee Simons

Selon les informations de Jake Fischer et Marc Stein, les Mavericks font désormais partie des équipes intéressées par Anfernee Simons, sur le marché depuis la fin de son passage à Chicago.

Déjà cité parmi les pistes de Golden State et Miami, l’ancien joueur de Portland garde donc une bonne cote auprès de franchises qui cherchent de la création extérieure et du tir.

À 27 ans, Anfernee Simons est en effet un arrière capable de prendre feu, de jouer avec ou sans ballon, et d’apporter rapidement des points. Un profil qui peut séduire Dallas, en quête de solutions offensives supplémentaires pour épauler son noyau dur autour de Cooper Flagg et densifier sa rotation sur les lignes arrières.

Pour les Warriors, l’idée serait évidemment d’ajouter une menace supplémentaire autour de Stephen Curry. Pour le Heat, il s’agirait de muscler une attaque qui aura besoin de « spacing ». Et pour les Mavericks, Anfernee Simons représenterait une option naturelle pour ajouter du punch, que ce soit dans le cinq majeur ou en sortie de banc.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.7 0.6 1.1 0.1 14.2 2025-26 CHI 6 28:20 43.8 32.0 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.0 0.0 2.2 0.3 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.