La Jordan Luka 77 met la « Gum »

On prend des nouvelles de la Jordan Luka 77, petite sœur de la ligne signature Jordan Luka de Luka Doncic. Sortie il y a plus d’un an, la paire signature alternative du meneur des Lakers revient sur le devant de la scène puisqu’elle a pour particularité d’être adaptée à une pratique en extérieur, avec une semelle en caoutchouc durable faite pour résister au bitume.

La Jordan Luka 77 poursuit donc son chemin avec la possible arrivée de ce nouveau coloris « Gum » sur le continent européen. Celui-ci adopte une tige entre noir et marron accompagnée de notes de rouge afin de mettre notamment le logo de Luka Doncic en valeur au niveau de la languette.

Avec sa tige mesh plutôt bien aérée, on peut mentionner la composition de la semelle intermédiaire, dotée d’une unité Zoom Air à l’avant du pied pour accompagner une dose de mousse à double densité.

Disponible depuis hier outre-atlantique, la Jordan Luka 77 « Gum » pourrait ainsi devenir le 8e coloris à investir le marché européen dans les prochaines semaines. Sept coloris de la Jordan Luka 77 sont actuellement à retrouver ici sur Basket4Ballers, avec certaines versions en promo à 80 euros.

(Via NiceKicks)