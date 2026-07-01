Norman Powell file aux Bulls

Les Bulls voulaient ajouter de l’expérience et du scoring sur les lignes extérieures. Ils ont trouvé leur homme. Selon ESPN, Norman Powell a donné son accord à Chicago pour un contrat de deux ans et 45 millions de dollars !

Une belle prise pour la franchise de l’Illinois, qui disposait d’une enveloppe suffisante pour attirer l’ancien joueur des Raptors, des Clippers et du Heat sans devoir passer par un « sign-and-trade ». Un scénario qui avait rapidement fait de Chicago une destination crédible, alors que Miami semblait coincé financièrement pour le conserver.

À 33 ans, Norman Powell sort de la meilleure période offensive de sa carrière. Déjà très productif avec les Clippers en 2024/25, il a confirmé cette saison sous le maillot du Heat, en tournant à 21.7 points de moyenne, à 47% au tir dont 38% de loin. Sur les deux dernières campagnes, il a ainsi tourné à près de 22 points par match, en s’imposant comme l’un des extérieurs les plus fiables du marché.

Pour les Bulls, l’idée est claire : encadrer un groupe encore jeune, autour de Josh Giddey, Matas Buzelis ou encore le rookie Caleb Wilson, tout en ajoutant un vrai finisseur capable de sanctionner à 3-points et de créer son propre tir. Norman Powell ne change pas réellement à lui seul les ambitions de Chicago, mais il apporte une dose immédiate de sérieux offensif à une équipe qui ne veut pas squatter les bas-fonds de la conférence Est.

De son côté, Miami perd un shooteur précieux. Faute de marge de manœuvre sur le plan financier, le Heat voit donc filer l’un des meilleurs scoreurs disponibles de cette « free agency ».

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 2.2 1.1 1.9 0.2 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.