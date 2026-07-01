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C’est le grand jour pour la KD 19 « Bubble Gum Bounce »

Publié le 1/07/2026 à 11:22 Twitter Facebook

Sneakers – Annoncé pour le 1er juillet, ce nouveau coloris 100% rose de la 19e chaussure signature de Kevin Durant est à retrouver en exclusivité sur Basket4Ballers.

Décidément, la KD 19 met le paquet depuis sa sortie ! Les coloris s’enchaînent à la façon dont Kevin Durant enfile les paniers comme des perles. Moins d’un mois après l’arrivée de sa 19e chaussure signature sur le marché mondial, la paire en est déjà à son cinquième coloris !

Cette version « Bubble Gum Bounce » dévoilée dès fin mai avait été annoncée pour le 1er juillet. Nous y sommes et la paire est déjà disponible en France ! Fidèle au reste de la collection, ce coloris ressort en 100% rose.

Au niveau du design, la paire a considérablement changé par rapport à la KD 18, avec une tige moulée marquée de cet éclair qui fait référence au surnom de Kevin Durant, le « Slim Reaper ».

Le « Swoosh » apparaît à l’avant du pied, tandis que le logo KD est toujours présent sur la languette. On peut distinguer aussi son numéro 7 à la base du talon. La semelle intermédiaire est composée de mousse Cushlon 2.0 avec une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle dotée de chevrons en forme de 7, en guise d’ultime clin d’œil.

Le coloris « Bubble Gum Bounce » de la KD 19 est à retrouver en exclusivité sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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