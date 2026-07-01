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Branden Carlson rejoint Portland

Publié le 1/07/2026 à 8:10 Twitter Facebook

NBA – Après deux saisons et un titre avec le Thunder, Branden Carlson va maintenant jouer pour les Blazers.

Branden CarlsonDerrière Donovan Clingan, Robert Williams III et Yang Hansen, les Blazers ont décidé de faire confiance à Branden Carlson pour compléter leur rotation au poste de pivot.

ESPN évoque un contrat de 2.5 millions de dollars sur un an, soit le minimum, et il s’agira donc d’un tout nouveau départ pour le joueur de 27 ans, aperçu sous les couleurs du Thunder lors des deux dernières années. Utilisé avec parcimonie (4.9 points et 2.4 rebonds sur 10 minutes et en 74 matchs), car baladé entre la NBA et la G-League, l’intérieur était cependant parvenu à remporter une bague à OKC.

À Portland, Branden Carlson n’aura pas forcément la garantie d’obtenir plus de temps de jeu, mais il tentera malgré tout de se faire une place dans la rotation de Micah Nori. Son expérience de champion pourrait éventuellement lui servir pour se démarquer de ses concurrents.

Branden Carlson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 OKC 32 7:41 44.3 33.3 77.8 0.5 1.2 1.7 0.4 0.7 0.2 0.2 0.7 3.8
2025-26 OKC 42 11:37 52.7 36.0 57.7 0.7 2.3 3.0 0.7 0.9 0.2 0.4 0.6 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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