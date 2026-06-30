Shai Gilgeous-Alexander ne veut pas manquer l’opportunité de jouer pour son pays

« On souhaite construire une base en misant sur la continuité au sein de l’effectif dans les deux ou trois prochaines années. C’est ainsi qu’on atteindra nos objectifs. Au niveau des sélections nationales, les mots « engagement » et « continuité » ont une importance capitale. » Les mots de Gordon Herbert sont clairs.

Le sélectionneur du Canada ne l’est pas moins quand il évoque les ambitions de l’équipe pour les deux prochaines compétitions internationales : « Notre objectif, c’est l’or à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques. »

Pour cela, le Canada veut s’appuyer sur un noyau dur solide. Malheureusement, Jamal Murray n’a pas souhaité s’engager sur le long terme, quand plusieurs cadres – RJ Barrett, Bennedict Mathurin, Kelly Olynyk, Dwight Powell ou Lu Dort – entre blessures et contrats à négocier cet été sont absents pour cette fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Ne pas négliger ces moments en équipe nationale

Sans oublier les joueurs qui vivent de long parcours en playoffs durant le printemps et préfèrent alors souffler l’été. « Les questions de logistique ne sont pas faciles à gérer mais être avec l’équipe nationale, jouer pour son pays, ça n’est pas compliqué », explique Dillon Brooks.

C’est bien la volonté de Shai Gilgeous-Alexander, qui ne voit pas les moments passés en équipe nationale comme « un fardeau ». C’est même le contraire. « Au fond, on aime tous le basket et on fait ce qu’on aime. Peu vivent de telle joie et de telle compétition. Un jour, on regardera ces journées et on se dira qu’on aimerait les revivre. Il faut en profiter, c’est clair. »

Voilà pourquoi le double MVP et champion NBA 2025 n’a pas hésité à s’engager sur plusieurs années avec le Canada.

« Jouer pour son pays, j’en ai rêvé quand j’étais petit. Avoir cette chance, c’est unique. Donc j’ai choisi de le faire à chaque fois. C’est aussi simple que ça », affirme-t-il. « Si je ne pouvais pas être là, alors je ne serais pas là mais j’ai la chance de pouvoir l’être, alors je suis là. »