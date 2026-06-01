Le Canada prépare les JO 2028 sans Jamal Murray

Le Canada a beau disposer d’un vivier historique, une absence saute immédiatement aux yeux. Jamal Murray ne figure ainsi pas dans la liste de 23 joueurs retenus par la fédération pour préparer les prochaines grandes échéances internationales : les qualifications à la Coupe du monde 2027, puis les Jeux olympiques 2028.

Et ce n’est pas un simple oubli administratif, explique le GM de l’équipe nationale.

« Non, Jamal Murray ne s’est pas engagé à continuer avec le programme », a confirmé Rowan Barrett. « Il a une énorme envie de jouer pour son pays, mais il y a parfois des choses, chez les athlètes, qui les en empêchent. »

Autrement dit, le champion NBA 2023 ne s’inscrit plus dans le noyau dur jusqu’à Los Angeles. Une information importante pour une sélection qui a longtemps souffert des présences intermittentes de ses meilleurs joueurs.

Sur le papier, le Canada garde pourtant le profil d’un prétendant majeur. Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Dillon Brooks, Luguentz Dort, Andrew Nembhard, Zach Edey, Bennedict Mathurin, Shaedon Sharpe ou encore Nickeil Alexander-Walker incarnent un réservoir NBA que peu de nations peuvent égaler.

Mais après le bronze à la Coupe du monde 2023 puis l’élimination frustrante face à la France aux JO de Paris, le Canada de Gordon Herbert veut surtout bâtir un groupe fiable, et des joueurs motivés.

Blessé, Zach Edey ne pourra pas jouer cet été mais sera présent lors du camp d’entraînement de la sélection, tout comme Dwight Powell. Comme Jamal Murray, Andrew Wiggins ne fait pas non plus partie du groupe dévoilé.