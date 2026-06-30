La Hali 1 refait le plein !

Tyrese Haliburton a enfin tourné la page après avoir passé une saison blanche, loin des terrains, à soigner sa rupture du tendon d’Achille. Convalescent lors de la sortie de sa première chaussure signature, la Puma Hali 1, le meneur des Pacers peut enfin mettre son «bébé» en avant, en plus de bénéficier du coup de pouce de l’arrière du Fever d’Indiana Kelsey Mitchell (WNBA), qui porte sa paire à chaque match.

Puma l’avait jusque là joué modeste en termes de coloris. Bonne nouvelle, trois nouvelles versions sont attendues pour le 10 juillet en France : une «Fresh Mint» avec une tige couleur vert menthe et des finitions d’un vert plus foncé et gris à l’avant, une «Cobalt» en trois tons de bleu colbalt, et une «All White», qui, comme son nom l’indique, s’affiche en blanc assortie de touches de gris.

Les trois nouveaux coloris seront à retrouver au prix de 130 euros sur Basket4Ballers à partir du 10 juillet à minuit.

Notre verdict de la Puma Hali 1

Puma et Tyrese Haliburton avaient de quoi être fiers de leur bébé. La Hali 1 avait tout pour réussir une entrée fracassante sur le marché, Puma ayant réussi à concocter un modèle fiable sous tous les aspects (confort, maintien, grip, stabilité, aération).

Le destin lui a finalement réservé un parcours plus compliqué en l’absence du meneur des Pacers pour la mettre en avant au plus haut niveau. Les bases sont désormais posées et bien solides.

L’avenir dira si la ligne signature de Tyrese Haliburton parviendra à retrouver sa trajectoire pour se hisser aux côtés d’un LaMelo Ball en référence de la marque, ou si elle s’éloignera progressivement des radars dans le style de la Scoot Zeros de Scoot Henderson. A ce stade, on penche plutôt pour la première option.