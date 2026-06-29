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Sandro Mamukelashvili choisit la « free agency »

Publié le 29/06/2026 à 17:13 Twitter Facebook

NBA – L’intérieur géorgien des Raptors va décliner sa « player option » à 2.8 millions de dollars pour la saison 2026/27. Il devrait attirer du monde sur le marché.

Sandro MamukelashviliSandro Mamukelashvili avait plus à gagner qu’à sécuriser 2.8 millions de dollars. Selon ESPN, l’intérieur des Raptors a ainsi décidé de décliner sa « player option », afin de devenir « free agent » non protégé.

Une décision logique au regard de sa cote actuelle. Arrivé à Toronto l’été dernier avec un contrat modeste de deux ans, l’ancien joueur des Bucks et des Spurs a profité de son passage au Canada pour changer de statut. Pas au point de devenir une star, mais suffisamment pour s’installer comme un intérieur particulièrement intéressant.

Car « Mamu » coche plusieurs cases recherchées par les franchises : de la taille, de la mobilité, une vraie lecture du jeu et la capacité à écarter le terrain. À 27 ans, il sort d’une saison à 11.2 points, 4.9 rebonds et 1.9 passe de moyenne, à 52% de réussite au tir. Surtout, il a confirmé qu’il pouvait être utile dans son rôle.

Toronto aimerait forcément conserver ce profil, apprécié pour son activité et sa polyvalence offensive. Mais en renonçant à son option, Sandro Mamukelashvili espère transformer son bon exercice en contrat plus lucratif.

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 MIL 41 9:56 49.6 42.3 81.8 0.9 1.1 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8
2022-23 MIL 24 9:03 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4
2022-23 SA 19 23:19 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8
2023-24 SA 46 9:48 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1
2024-25 SA 61 11:10 50.2 37.3 74.1 1.0 2.0 3.1 0.8 1.0 0.4 0.4 0.3 6.3
2025-26 TOR 80 21:53 52.3 38.9 74.7 1.4 3.6 4.9 1.9 1.8 0.8 0.8 0.5 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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