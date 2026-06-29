Sandro Mamukelashvili choisit la « free agency »

Sandro Mamukelashvili avait plus à gagner qu’à sécuriser 2.8 millions de dollars. Selon ESPN, l’intérieur des Raptors a ainsi décidé de décliner sa « player option », afin de devenir « free agent » non protégé.
Une décision logique au regard de sa cote actuelle. Arrivé à Toronto l’été dernier avec un contrat modeste de deux ans, l’ancien joueur des Bucks et des Spurs a profité de son passage au Canada pour changer de statut. Pas au point de devenir une star, mais suffisamment pour s’installer comme un intérieur particulièrement intéressant.
Car « Mamu » coche plusieurs cases recherchées par les franchises : de la taille, de la mobilité, une vraie lecture du jeu et la capacité à écarter le terrain. À 27 ans, il sort d’une saison à 11.2 points, 4.9 rebonds et 1.9 passe de moyenne, à 52% de réussite au tir. Surtout, il a confirmé qu’il pouvait être utile dans son rôle.
Toronto aimerait forcément conserver ce profil, apprécié pour son activité et sa polyvalence offensive. Mais en renonçant à son option, Sandro Mamukelashvili espère transformer son bon exercice en contrat plus lucratif.
|Sandro Mamukelashvili
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|MIL
|41
|9:56
|49.6
|42.3
|81.8
|0.9
|1.1
|2.0
|0.5
|0.7
|0.2
|0.4
|0.2
|3.8
|2022-23
|MIL
|24
|9:03
|32.8
|21.9
|66.7
|0.8
|1.6
|2.3
|0.7
|0.8
|0.2
|0.4
|0.2
|2.4
|2022-23
|SA
|19
|23:19
|45.3
|34.3
|69.2
|2.7
|4.1
|6.8
|2.4
|1.7
|0.5
|1.4
|0.4
|10.8
|2023-24
|SA
|46
|9:48
|47.1
|29.7
|73.5
|1.0
|2.2
|3.2
|1.1
|0.8
|0.2
|0.4
|0.3
|4.1
|2024-25
|SA
|61
|11:10
|50.2
|37.3
|74.1
|1.0
|2.0
|3.1
|0.8
|1.0
|0.4
|0.4
|0.3
|6.3
|2025-26
|TOR
|80
|21:53
|52.3
|38.9
|74.7
|1.4
|3.6
|4.9
|1.9
|1.8
|0.8
|0.8
|0.5
|11.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.