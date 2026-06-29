Gabby Williams et les Valkyries enfoncent le Liberty

Avant de se lancer dans un road-trip de cinq matchs, les Valkyries recevaient le Liberty. Comme c’est souvent le cas cette saison, Golden State compte sur sa défense pour asphyxier New York dans les premières minutes. Les tirs ratés s’enchaînent pour les visiteuses à l’image de ce 0/8 derrière l’arc pour démarrer la rencontre. Il faut attendre un tir lointain de Jonquel Jones pour voir cette série prendre fin. Pauline Astier (5 points, 4 passes) lui emboîte le pas, mais le Liberty est mené après dix minutes de jeu (20-15).

À l’image du Liberty, les Valkyries souffrent derrière l’arc jusqu’à la fin de la première mi-temps où les joueuses de Natalie Nakase connaissent un coup de chaud à 3-points. Cecilia Zandalasini décoche une première flèche à longue distance. Elle est suivie par Kayla Thornton et Gabby Williams (7 points, 2 rebonds). L’écart atteint les dix unités pour les Californiennes (39-29). Cette réussite extérieure se poursuit en sortant des vestiaires puisque Kayla Thornton convertit un 3+1 grâce à une faute de Jonquel Jones.

Un coup d’arrêt sans conséquence pour Golden State

Un panier primé de Tiffany Hayes marque le début d’un 11-2 en faveur des Valkyries pour prendre vingt points d’avance (58-38). Pour calmer l’incendie, Marine Johannès réussit un tir à 3-points sur une jambe dont elle a le secret. Golden State répond avec un «floater» de Kaitlyn Chen et un panier de Janelle Salaün (10 points, 4 rebonds) pour clore cette période (64-48).

Parmi les points faibles des Valkyries cette saison, il y a les quatrièmes quart-temps. Ce dernier acte face au Liberty ne va pas être une exception. Pourtant, cette période démarre par un tir lointain pour Tiffany Hayes et Veronica Burton (70-48). Sur les huit minutes restantes à jouer, Golden State n’inscrit que six points, dont un trou d’air de quatre minutes en fin de match où elles ne mettent pas le moindre panier.

New York tente de remonter au score, mais l’écart est trop important. Si le Liberty arrive à revenir à dix points, il ne reste qu’une minute à jouer. Un temps insuffisant pour créer l’exploit et New York tombe 76 à 67. Les Valkyries enchaînent un troisième succès et s’installent seules sur le podium de la WNBA derrière les Lynx et les Aces. Du côté du Liberty, le constat est moins réjouissant puisque les coéquipières de Marine Johannès viennent de concéder une quatrième défaite en cinq matchs.