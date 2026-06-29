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Jackie Young et A’ja Wilson trop fortes pour le Sky

Publié le 29/06/2026 à 11:24 Twitter Facebook

WNBA – Le Sky s’est bien battu mais a été contraint de s’incliner face aux championnes en titre (99-107), portées par une Jackie Young intenable (28 points, 8 passes décisives) et une A’ja Wilson imperturbable (30 points, 15 rebonds, 4 interceptions, 3 contres).

Jackie YoungChicago a retrouvé des couleurs après avoir touché le fond en début de semaine dernière face à Connecticut. Les deux victoires face à Portland ont redonné du baume au cœur à toute l’équipe, et on a vu une équipe sur une toute autre dynamique face à Las Vegas cette nuit, avec notamment un tandem Stevens-Cardoso à 24 points chacune.

Mais il aurait fallu réaliser le match parfait pour bousculer les championnes en titre qui ont globalement maîtrisé leur sujet, emmenées par un trio Gray-Young-Wilson toujours aussi infernal, avec 18 points et 8 passes décisives pour la meneuse ainsi que 28 et 30 points pour ses deux coéquipières.

Las Vegas mis au défi jusqu’au bout

Le Sky a globalement bien tenu sa barque jusqu’au premier coup d’accélérateur des Aces qui a pris la forme d’un 15-4 conclu par deux flèches à 3-points de Jackie Young (40-53). Passé à +16 après un 3-points de Chelsea Gray et quatre points d’A’ja Wilson (45-61), Las Vegas a vu Chicago revenir juste avant la pause (50-61) puis rester au contact grâce à l’adresse extérieure d’Azura Stevens à deux reprises, et l’apport de la paire Taylor-Cardoso (64-71).

A son tour, Las Vegas a rétorqué par deux flèches lointaines de Jewell Loyd en moins de 30 secondes, puis un nouveau 3-points signé A’ja Wilson pour reprendre un peu d’air (68-84). Chicago a repoussé l’échéance avec encore Sydney Taylor et Kamilla Cardoso pour alimenter la marque et repasser sous la barre des dix points d’écart. Malgré son match compliqué à 2/11 au tir, Skylar Diggins a eu le sang-froid nécessaire pour scorer de loin et ramener son équipe à -6 (93-99). Mais Las Vegas n’a jamais perdu le cap, à l’image de Jackie Young qui s’est arrachée pour aller scorer à l’intérieur, et du sang-froid de la paire Gray-Wilson pour assurer la victoire, 107 à 99.

Les deux équipes se retrouveront vendredi à Las Vegas. Mais avant cela, les Aces auront à en découdre avec le New York Liberty en finale de la Commissioner’s Cup, demain soir au Barclays Center.

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