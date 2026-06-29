Quatre prolongations pour départager Carla Leite et Sonia Citron !

Il fallait bien une gagnante. Au bout de 60 minutes d’un match irrespirable, ce sont finalement les Mystics qui ont eu le dernier mot face au Fire (124-123), dans une quadruple prolongation déjà historique. Près de 25 ans après le seul précédent du genre en WNBA, déjà avec Washington face à Seattle, les spectateurs ont assisté à un nouveau morceau de folie.

Au cœur de cette soirée interminable : le duel entre Sonia Citron et Carla Leite. 32 points chacune, des paniers impossibles, des réponses coup sur coup et une même impression de refus absolu de céder. La Française a longtemps semblé capable d’offrir à Portland une victoire majuscule, mais c’est finalement Sonia Citron, malgré les crampes et la fatigue, qui a inscrit les deux derniers paniers de Washington pour arracher la décision.

Portland peut pourtant nourrir des regrets. Le Fire menait encore de huit points à l’entrée du « money-time » (75-67), avant de voir Sonia Citron relancer Washington, avec le soutien de Kiki Iriafen. Les Mystics pensaient avoir fait le plus dur lorsque leur arrière a transformé deux lancers à 14 secondes de la fin, mais Carla Leite a alors sorti un tir venu d’ailleurs : un 3-points au buzzer, avec l’aide de la planche, pour envoyer tout le monde en prolongation (87-87).

La suite a tourné au bras de fer. Carla Leite a encore frappé, d’abord sur ses pénétrations, puis avec un 3-points plein de sang-froid sur la tête de Shakira Austin pour arracher une deuxième prolongation (99-99). Sonia Citron a manqué le tir de la gagne dans la foulée, avant de se rattraper quelques minutes plus tard, en égalisant d’un drive fulgurant pour forcer une troisième prolongation (103-103).

Un duel jusqu’au bout

Autour des deux héroïnes, les soutiens ont aussi répondu présent. Sarah Ashlee Barker a ainsi signé son record en carrière avec 25 points, profitant notamment des décalages créés par Carla Leite pour placer Portland devant. Mais Washington n’a jamais rompu, même lorsque les fautes et la fatigue ont commencé à peser sur chaque possession.

Dans la troisième prolongation, Carla Leite a encore maintenu le Fire en vie avec deux drives et un tir primé, avant qu’un lancer-franc manqué par Sonia Citron n’offre une dernière chance à Portland. Bridget Carleton l’a saisie d’un superbe step-back à mi-distance à 3.4 secondes de la fin, pour prolonger encore l’extase et la souffrance (116-116).

La quatrième prolongation a alors ressemblé à un test de survie. Carla Leite a continué de se faufiler jusqu’au cercle, tandis que Sonia Citron lui répondait malgré des crampes visibles, qui l’ont fait boiter par séquences. À 124-122 pour Washington, la meneuse tricolore a attaqué le cercle pour obtenir deux lancers. Elle a inscrit le premier, mais pas le second.

Grâce au rebond offensif de Serah Williams, Portland a tout de même obtenu une ultime occasion. Le ballon est revenu dans les mains de Carla Leite, évidemment. Son floater a flirté avec le cercle, sans tomber. Les Mystics pouvaient exploser de joie, pendant que la Française quittait le parquet au bord des larmes.

« Elle ne peut pas s’en vouloir »

Malgré la défaite, Alex Samara ne pouvait que saluer l’effort de son équipe, et surtout celui de sa meneuse, héroïque jusqu’à ce dernier tir.

« On ne pouvait pas espérer un meilleur tir », a réagi le coach du Fire. « Carla a été tellement clutch… Elle ne peut pas s’en vouloir. Elle a joué un match incroyable, c’est la compétitrice ultime. Son exécution dans les moments chauds a été remarquable. Cette fois, ça n’a simplement pas basculé de notre côté, mais j’étais très satisfait du tir obtenu en sortie de temps mort. »

Portland avait déjà gagné trois matchs sur le fil cette saison, contre New York (98-96), Connecticut (83-82) et Dallas (84-83). Cette fois, le Fire s’est retrouvé du mauvais côté de l’histoire. Après ce troisième revers de suite, les joueuses d’Alex Samara auront quelques jours pour recharger les batteries avant de défier Seattle samedi. Washington, de son côté, accueillera Atlanta mercredi, avec le souvenir d’une soirée que la franchise n’oubliera pas de sitôt.