Le Fever se relance en corrigeant les Sparks

Battu mercredi dans un match tendu face à Phoenix, le Fever a parfaitement réagi. Privées de Caitlin Clark, touchée au dos, les joueuses de Stephanie White ont fait la leçon aux Sparks, rapidement reléguées à vingt longueurs et finalement battues 111-87.

Indiana va ainsi pouvoir profiter d’une semaine sans match pour recharger les batteries avec le sentiment du devoir accompli. Pour Los Angeles, en revanche, la soirée a confirmé les difficultés du moment, en l’absence de Kelsey Plum, désormais à l’infirmerie pour un bon mois aux côtés de Cameron Brink.

Comme attendu, Kelsey Mitchell a pris les commandes de l’attaque, avec 26 points à 9/13 au tir. Mais elle n’a pas été seule. Tyasha Harris, titularisée pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, a ajouté 16 points, tandis que Monique Billings (15 points) et Aliyah Boston (17 points) ont elles aussi pesé.

Indiana a vite étouffé Los Angeles

Tyasha Harris s’est notamment illustrée dès le début de match, en remplacement de Caitlin Clark dans le cinq majeur, avec un registre plus porté vers la percussion. C’est elle qui a lancé le 12-2 du deuxième quart-temps, une séquence également marquée par les paniers avec la faute de Sophie Cunningham et Kelsey Mitchell (39-25).

Aliyah Boston a ensuite pris le relais près du cercle, inscrivant 15 de ses 17 points en première mi-temps. À la pause, Indiana avait déjà fait l’essentiel, avec vingt points d’avance (57-37) et une vraie maîtrise collective.

Le Fever n’a pas relâché la pression au retour des vestiaires. Cette fois, c’est l’adresse extérieure qui a fait exploser l’écart, avec deux tirs primés de Kelsey Mitchell, puis des flèches signées Tyasha Harris et Bree Hall pour porter la marque à 89-56 en fin de troisième quart-temps. Sophie Cunningham a elle aussi participé au festival, avec un step-back derrière l’arc en début de quatrième quart-temps.

Les Sparks ont bien tenté de limiter la casse sur la fin, derrière Nneka Ogwumike (17 points) et Dearica Hamby (15 points), mais le match était déjà plié depuis longtemps.

Battues 111-87, les joueuses de Los Angeles auront le temps de ruminer ce revers puisqu’elles ne rejoueront que le 6 juillet, face à Seattle. Indiana, de son côté, signe un 11e succès qui doit lui permettre de travailler dans la sérénité avant son déplacement à Las Vegas dimanche prochain. Les deux équipes se retrouveront ensuite le 8 juillet, à Los Angeles.