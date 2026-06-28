Libéré de son zona, Tyrese Haliburton se sent à nouveau « en pleine forme »

« Vous voyez, j’ai un sourcil maintenant. J’en suis reconnaissant ». Même lorsqu’il évoque le zona qui a retardé son retour en forme après sa rupture du tendon d’Achille, Tyrese Haliburton garde le sourire.

Le meneur des Pacers est apparu ces derniers jours en bien meilleure condition, et il l’a confirmé à l’occasion de l’ouverture de son camp d’entraînement « ProCamps », organisé avec 300 jeunes basketteurs au sein de l’Aletto Family Sports Center, en banlieue d’Indianapolis.

Éloigné des terrains pendant une saison entière, le voilà désormais prêt à remonter tranquillement en puissance, avec encore trois bons mois devant lui avant le début du « training camp » des Pacers.

La page est enfin tournée

Les démangeaisons, le visage gonflé et la prise de poids liée au traitement médicamenteux contre son zona semblent désormais derrière lui. Tyrese Haliburton peut enfin se projeter vers la suite.

« Quand je regarde des vidéos de moi, et que je vois à quel point mon visage était enflé… Je suis content que ce soit derrière moi maintenant », a-t-il déclaré. « Je me sens très bien. Mon corps va très bien. Je suis capable de tout faire. J’ai l’impression de pouvoir fonctionner comme un joueur NBA en pleine forme pour la première fois depuis longtemps, ce qui est très enthousiasmant. Le fait de pouvoir venir ici sans avoir à répondre aux questions concernant ma santé, de pouvoir simplement me lancer et m’entraîner avec les jeunes, ça compte énormément pour moi. C’est quelque chose que je ne tiens pas pour acquis après ces douze derniers mois ».

Au cœur de sa rééducation, Tyrese Haliburton voulait aussi profiter de cette longue pause pour se renforcer musculairement. Une manière de mieux encaisser les contacts, mais aussi de limiter les risques de rechute, alors que les blessures ont jusqu’ici été le principal frein à son ascension.

« Je me sens super bien physiquement », a-t-il ajouté. « Je suis très à l’aise dans mes mouvements. Je me sens très bien sur le terrain. Honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi fort. Je dois encore me remettre un peu en forme, mais c’est passionnant, et on n’est qu’à la fin du mois de juin. Il me reste encore trois mois. J’ai l’impression d’être en bonne forme, en forme pour la NBA, mais il y a une différence entre la forme NBA et la forme Tyrese Haliburton. Je vais y arriver ».

Une bouffée d’oxygène avec les plus jeunes

Ce camp représente aussi une bouffée d’oxygène pour le meneur, qui n’avait pas pu l’animer en pleine possession de ses moyens l’an dernier. Le temps d’un week-end, aux côtés de certains de ses coéquipiers des Pacers comme Obi Toppin ou TJ McConnell, il a retrouvé le plaisir de partager le terrain avec les plus jeunes, notamment lors de séances de un-contre-un particulièrement animées.

« C’est toujours le meilleur moment du camp : se lancer, jouer, et pouvoir vraiment se déplacer et évoluer avec les jeunes », a-t-il conclu. « L’année dernière, être sur un scooter tout le temps était assez malheureux pour moi… Ce camp est très spécial pour moi. C’est quelque chose que je vais continuer à faire tant que je serai chez les Pacers ».