Valériane Ayayi signe son record, Phoenix tient bon à Toronto

Toronto n’est jamais un adversaire facile à manœuvrer, et ce fut encore le cas hier malgré les absences de Brittney Sykes, Marina Mabrey et de la rookie Kiki Rice. En face, Phoenix devait aussi composer sans sa meilleure joueuse, Alyssa Thomas, suspendue par la ligue.

Dans ce contexte, le Mercury a longtemps dû batailler pour faire la différence. Le Tempo a opposé une vraie résistance, avec notamment une prestation encourageante de Tima Pouye, auteure de son meilleur match depuis son arrivée en WNBA avec 13 points et 4 passes décisives. Mais Phoenix a fini par faire parler son expérience et son trio Copper-Ayayi-Bonner pour décrocher une victoire précieuse, 89-80.

Kahleah Copper a donné le ton par sa capacité à attaquer le cercle et à mettre la pression sur la défense canadienne, terminant avec 27 points à 10/15 au tir. À ses côtés, Valériane Ayayi a confirmé son excellente forme du moment avec une prestation complète : 20 points, son nouveau record en carrière, 6 rebonds et 2 passes décisives.

Un record pour Valériane Ayayi, une blessure pour Noémie Brochant

Dans une rencontre encore indécise dans le dernier quart-temps, c’est finalement DeWanna Bonner qui a refermé la porte. L’ancienne All-Star a inscrit deux paniers à 3-points décisifs dans le « money-time », avant de boucler la rencontre en double-double avec 13 points et 11 rebonds.

Il n’aura pas manqué grand-chose au Tempo, qui a su faire vivre le ballon et impliquer tout son collectif, avec sept joueuses à 8 points ou plus. Mais Toronto a fini par manquer de rotations et de fraîcheur pour mieux gérer la fin de match face à un Mercury plus tranchant dans les moments importants.

Phoenix repart donc du Canada avec une victoire, mais aussi une inquiétude supplémentaire. Noémie Brochant a dû quitter ses coéquipières dans le dernier quart-temps après s’être blessée à la cheville gauche lors d’un accrochage avec Julie Allemand. Un coup dur de plus pour le Mercury, déjà privé de Monique Akoa-Makani (ischios), Sami Whitcomb (genou gauche) et Natasha Mack (pied).

Phoenix va retrouver le Mortgage Matchup Center pour trois matchs, à commencer par la réception de Seattle jeudi. Toronto va, de son côté, profiter de quelques jours de repos avant de recevoir Dallas dimanche prochain.