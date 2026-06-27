Ron Harper Jr. récompensé par les Celtics

Ron Harper Jr. a convaincu Boston. Selon ESPN, les Celtics ont décidé de décliner leur « team option » à 2.6 millions de dollars sur l’arrière/ailier, afin de lui proposer un nouveau contrat de trois ans et 9 millions de dollars.

Une manière de sécuriser un joueur apprécié en interne, qui a cravaché pour se faire sa place. Car Ron Harper Jr. était arrivé dans le Massachusetts l’été dernier avec un simple contrat pour le « training camp ». Il avait ensuite gagné sa place dans l’effectif via un « two-way contract », avant de voir son contrat converti en fin de saison.

Quelques mois plus tard, le voilà donc avec un vrai contrat sur plusieurs années chez les Celtics.

Fils de Ron Harper, quintuple champion NBA avec les Bulls et les Lakers, et frère de Dylan Harper, deuxième choix de Draft qui a déjà brillé aux Spurs dans sa saison rookie, Ron Harper Jr. a dû suivre un chemin beaucoup moins direct pour s’installer dans la ligue. Non drafté à sa sortie de Rutgers en 2022, il avait d’abord tenté de se faire une place à Toronto, entre NBA et G-League, sans parvenir à s’imposer durablement.

À Boston, son sérieux, sa puissance physique sur les postes extérieurs et sa capacité à accepter un rôle limité en complément des stars ont finalement joué en sa faveur. Jusqu’à pleinement intégrer les plans de Joe Mazzulla.

Ron Harper Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 TOR 9 5:20 50.0 33.3 100.0 0.3 0.4 0.8 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 2.2 2023-24 TOR 1 4:00 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2024-25 DET 1 17:00 12.5 0.0 100.0 4.0 3.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2025-26 BOS 29 10:58 41.8 35.0 75.0 0.5 1.1 1.7 0.8 0.7 0.3 0.3 0.3 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.