Chicago explose Portland dans une soirée historique

Deux jours après avoir déjà battu Portland, Chicago a confirmé, et même beaucoup plus que ça. Le Sky a livré une soirée offensive historique pour écraser le Fire (124-94), avec 124 points, 66% de réussite au tir et surtout 38 passes décisives, un nouveau record WNBA !

Au cœur de ce festival, Kamilla Cardoso a signé un match parfait, ou presque irréel : 30 points à 13/13 au tir, un record d’adresse dans l’histoire de la ligue. À ses côtés, Sydney Taylor a également flambé avec 29 points, tandis que Courtney Vandersloot, de retour, a accompagné le mouvement avec 10 points et 7 passes en sortie de banc.

Portland avait pourtant limité les dégâts en première mi-temps, ne comptant que cinq points de retard à la pause. Bridget Carleton (20 points) et Carla Leite (18 points) avaient permis au Fire de rester au contact, malgré la fluidité de l’attaque adverse. Mais au retour des vestiaires, Chicago a accéléré encore un peu plus fort.

Le Sky a inscrit 71 points en deuxième mi-temps, avec un ballon qui circulait trop vite pour la défense de Portland. Le coup de grâce est venu dans le dernier quart-temps, avec un 17-0 qui a définitivement transformé la rencontre en démonstration. Pour le Fire, l’écart est brutal, d’autant que les 10 interceptions provoquées n’ont rapporté que 13 points. Impossible, dans ces conditions, de rivaliser avec une équipe aussi en réussite.