De la division II NCAA au Thunder, l’incroyable envol de Bennett Stirtz

Son agent l’avait mis au parfum quelques secondes avant que son nom ne soit appelé par Memphis, en 16e position. « Il me dit : Tu vas à OKC. Avant que quiconque d’autre ne le sache, je le savais », rapporte Bennett Stirtz.

Les Grizzlies ont donc bien sélectionné le meneur d’Iowa, avant de transférer ses droits au Thunder. En échange, Oklahoma City a envoyé à Memphis le 17e choix et deux futurs choix de deuxième tour.

« C’est un tourbillon de folie avec les transferts et tout le reste, mais je suis super enthousiaste à l’idée de commencer. […] Je pense que je ne pouvais pas mieux tomber », réagit l’intéressé.

Bennett Stirtz débarque dans l’une des meilleures écuries de la ligue, championne NBA en 2025, puis stoppée par les Spurs en finale de conférence cette saison. Son arrivée à OKC vient surtout récompenser une trajectoire atypique pour le joueur de 22 ans, passé par la Division II NCAA avant de devenir une pièce maîtresse d’Iowa.

« Je pensais que je ferais toute ma carrière en Division II, mais des opportunités se sont présentées, j’ai foncé, j’ai saisi ma chance, et je ne regarderai jamais en arrière. À chaque étape, j’en ai eu besoin pour arriver là où j’en suis aujourd’hui. Je suis super reconnaissant pour tout ce parcours », réagit le meneur.

« Voir quelqu’un qui a fourni autant de travail pour gagner sa place en NBA, qui s’est toujours sacrifié pour ses coéquipiers, qui a toujours fait passer la victoire en premier… C’est une belle histoire. De la Division II à Drake, puis à Iowa, il a continué de progresser à chaque étape. Cela en dit long sur sa force de caractère et nous sommes vraiment fiers de lui », salue son coach à Iowa, Ben McCollum.

Un profil taillé pour OKC

Son ancien meneur n’a jamais manqué une rencontre durant ses quatre années universitaires. Il est considéré comme un joueur complet, doté d’un QI basket élevé, connu pour ses qualités de création et son adresse au tir. Durant sa dernière saison, il tournait à 19.8 points, à 47.7% aux tirs dont 35.8% de loin, et 4.4 passes de moyenne.

« Il rend tous ceux qui l’entourent bien meilleurs. Il correspond parfaitement aux éléments qu’ils possèdent, en raison de sa capacité à apporter un plus et à rendre ces gars encore meilleurs qu’ils ne le sont déjà. Ce sera une recrue prometteuse pour eux », poursuit Ben McCollum.

À Oklahoma City, Bennett Stirtz retrouvera également un ancien d’Iowa avec Payton Sandfort. De quoi faciliter son intégration au sein d’une équipe qui ne manque pas de ressources sur les lignes arrière, mais qui dispose finalement de peu d’options comme pur créateur de jeu.

Le nouvel arrivant attend désormais de voir ce qu’on attendra précisément de lui.

« Mettre les choses au clair, parler avec coach Mark Daigneault, avec Sam Presti, voir ce qu’ils veulent que j’apporte, et être moi-même sur le terrain », énumère-t-il. « Je suis plutôt polyvalent et je peux faire tout ce qu’ils attendent de moi. Évidemment, il y aura des hauts et des bas. Mais je vais garder la tête basse et bosser. »