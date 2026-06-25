Le Sky est tombé sur la tête du Fire de Carla Leite

Sur une série de six défaites, le Sky recevait le Fire dans un duel où Portland était favori. Le Fire porte les premiers coups avec des tirs à 3-points de Megan Gustafson et d’Emily Engstler. Chicago répond à l’intérieur et les deux formations s’échangent les paniers tout au long de ce premier quart-temps. Celui-ci se termine sur un tir primé de Natasha Cloud et le Sky vire en tête après dix minutes (22-21).

Kamilla Cardoso a l’occasion de convertir un 2+1 pour ouvrir la période suivante, mais elle manque son lancer-franc. Skylar Diggins capte le rebond offensif, remonte au cercle et obtient une faute de Sarah Ashlee Barker. Contrairement à sa coéquipière juste avant, l’ancienne joueuse du Storm ne tremble pas sur la ligne.

Portland enchaîne deux possessions vacantes, dont une qui se solde par une perte de balle d’Emily Engstler. Carla Leite (10 points, 6 passes) tente d’enrayer la contre-attaque, mais elle ne parvient pas à arrêter Sydney Taylor qui monte au cercle tandis que la Française commet une faute (30-21).

Portland corrige rapidement le tir avec un 14-2. Teja Oblak plante un tir de loin pour égaliser tandis que Karlie Samuelson décoche une flèche à longue distance pour donner l’avantage aux visiteuses (35-32). Le Sky inverse la tendance juste avant la mi-temps grâce au duo Natasha Cloud – Jacy Sheldon. Au moment de rejoindre les vestiaires, Chicago domine (46-39) et va asseoir sa domination tout au long de la seconde période.

Chicago s’envole en deuxième période

D’abord, le Fire égalise, mais l’attaque du Sky prend feu dans les minutes suivantes. Portland ne sait plus où donner de la tête. Skylar Diggins plante à mi-distance et Kamilla Cardoso réussit un «and one». Même lorsqu’elles ne sont pas en réussite, les joueuses de Tyler Marsh comptent sur Aicha Coulibaly pour prendre un rebond offensif. Skylar Diggins récupère le ballon et trouve Jacy Sheldon à 3-points (65-52).

L’attaque de Portland n’arrive pas à répondre. Les pertes de balle et les tirs ratés se multiplient dans une séquence de quatre minutes où le Fire ne réussit aucun panier dans le jeu. Il faut attendre un tir primé de Carla Leite pour voir le Fire mettre fin à la disette. La meneuse tente d’enchaîner dans la raquette, mais elle est contrée par Elizabeth Williams.

Dans le dernier acte, Chicago s’envole. Emily Engstler commet une faute sur une tentative lointaine de Gabriela Jaquez. Sur la ligne, la rookie réalise un parfait 3/3 et l’écart atteint les 20 unités (82-62). Sur la possession suivante, la jeune joueuse est totalement oubliée par Karlie Samuelson et se retrouve seule sous le cercle.

Sans surprise tant il a été dominé, le Fire n’arrive pas à amorcer une remontée au score en fin de match et s’incline lourdement 101 à 78. Le Sky met ainsi fin à sa série de défaites et aura l’occasion d’enchaîner face à cette même équipe de Portland ce vendredi.