Le Dream éteint par la défense de Gabby Williams et des Valkyries

Ce jeudi avait lieu la première confrontation de la saison entre le Dream et les Valkyries à Golden State. Maladroites en début de rencontre, les locales attendent plusieurs minutes avant de lancer leur soirée. L’agressivité de Gabby Williams (23 points, 5 rebonds, 5 passes) est récompensée par un passage sur la ligne des lancers francs. L’ancienne joueuse du Storm enchaîne à 3-points et elle est suivie par deux paniers primés de Janelle Salaün (6 points, 2 rebonds). Au bout de dix minutes, Golden State est en tête (22-18).

Dans la période suivante, l’attaque du Dream est à la peine. Alors que dans le premier quart-temps, les joueuses de Karl Smesko avaient insisté dans la raquette, Golden State resserre sa défense à l’image de ce contre de Kaila Charles sur Angel Reese (10 points, 12 rebonds). Il faut attendre quatre minutes dans ce deuxième acte et un 2+1 de Madina Okot pour voir le Dream inscrire son premier panier dans le jeu (26-22).

Pour creuser l’écart, les Valkyries passent un 10-0 conclu par un panier à longue distance de Cecilia Zandalasini (36-22). Si Rhyne Howard pense calmer l’incendie, Gabby Williams lui répond immédiatement avec un nouveau tir à 3-points.

Les vains espoirs du Dream

Le Dream rejoint les vestiaires en ayant inscrit seulement 27 points, son plus faible total cette saison. Après la pause, Cecilia Zandalasini enfonce Atlanta et Golden State prend 20 points d’avance (49-29). Le Dream ne trouve pas de solution face à la défense asphyxiante des Valkyries. Les possessions perdues s’enchaînent tandis que Gabby Williams continue d’avoir la main chaude derrière l’arc.

Angel Reese réussit deux lancers francs à la fin du troisième acte, mais Atlanta accuse toujours un lourd retard de 23 points (63-40). Comme ce fut le cas plusieurs fois cette saison, l’attaque des Valkyries cale dans le quatrième quart-temps. Le Dream en profite pour passer un 11-0 (63-51). Après plus de cinq minutes sans efficacité, Cecilia Zandalasini essaie de relancer la machine avec un panier à 3-points, sans succès. Les tirs ratés s’enchaînent alors que le Dream continue de combler son retard. Grâce à Angel Reese, le Dream revient à dix points (69-59).

Avec seulement deux minutes à jouer, le Dream n’arrive pas à compléter cette remontée au score et Kayla Thornton scelle le sort du match avec un nouveau panier lointain. Par conséquent, les Valkyries s’imposent 77 à 66. Atlanta aura l’occasion de se rattraper ce vendredi puisque les deux équipes se croiseront à nouveau, toujours en Californie.