Draft
Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?
Draft 2026 | Narcisse Ngoy sauve l’honneur de la France
Draft 2026 | Quels sont les meilleurs joueurs disponibles au 2e tour ?
Pour les Knicks, trois échanges pour éviter de sélectionner au premier tour !

Du nouveau pour la Air Jordan 7 « Miro »

Publié le 25/06/2026 à 9:30 Twitter Facebook

Sneakers – Sortie en 1992, l’année où la « Dream Team » a brillé aux Jeux Olympiques de Barcelone, la Jordan 7 avait lancé son coloris « Miro » seize ans plus tard, pour les Jeux de Pékin 2008, et fera son retour en juillet.

La Air Jordan 7 « Miro » fera bien faire partie des belles sorties de l’été. Initialement sortie en 2008, à l’occasion des Jeux Olympiques de Pékin, la version rendait hommage à l’année de la sortie de la Air Jordan 7, en 1992, année marquée par la domination de la Dream Team aux JO de Barcelone.

La tige reprend ainsi une sculpture barcelonaise de l’artiste espagnol Joan Miro baptisé » « Dona I Ocell », se caractérisant par des touches de rouge, de jaune, de vert, et de bleu sur fond blanc, associée à une base en nubuck noir.

Sur le talon, au dessus du numéro 9 en beige de Michael Jordan, on peut également distinguer une tirette aux couleurs des anneaux olympiques, détail figurant aussi sur les lacets. Plusieurs drapeaux comme celui du Brésil ou de l’Allemagne voire même un bout de la France, sont à retrouver sous la partie translucide de la semelle extérieure.

Annoncée pour le mois de juin, la Air Jordan 7 « Miro » sortira finalement le 10 juillet outre-atlantique, au prix de 255 dollars.

(Via SneakerNews)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes