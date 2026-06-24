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Kevin Durant va coacher pour un tournoi caritatif de 3×3

Publié le 24/06/2026 à 16:53 Twitter Facebook

NBA – Kevin Durant fera partie des joueurs d’USA Basketball qui s’essaieront au coaching lors d’un tournoi de 3×3 cet été, afin de soutenir plusieurs associations caritatives.

kevin durant

Premiers (petits) pas à venir dans le coaching pour Kevin Durant. Le meilleur marqueur de l’histoire du basket olympique et quadruple médaillé d’or fera partie des joueurs de USA Basketball qui s’essaieront au coaching lors d’un tournoi de 3×3 cet été, afin de soutenir plusieurs associations caritatives.

Le tournoi aura lieu le 1er août dans le comté d’Orange, en Californie, et s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre USA Basketball Foundation et RX3 Growth Partners, une société institutionnelle de capital-développement cofondée par le quarterback des Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers.

Membre de USA Basketball depuis 2006, « KD » sera l’un des partenaires philanthropiques de l’événement. Les anciens d’USA Basketball auront l’occasion de sensibiliser le public et de soutenir les associations à but non lucratif de leur choix. La star des Rockets a choisi la Durant Family Foundation, qu’il a créée en 2013.

« Kevin a à cœur de créer des opportunités pour les autres […]. Ce tournoi offre une plateforme à Kevin, ainsi qu’à nos autres anciens d’USA Basketball et à nos donateurs, pour sensibiliser le public aux causes qui leur tiennent à cœur et pour inspirer les autres à utiliser le basket comme un vecteur de changement positif », a déclaré Jennifer Lynne Williams, directrice du développement chez USA Basketball Foundation.

L’événement réunira des athlètes et des entraîneurs d’USA Basketball, ainsi que des célébrités, des chefs d’entreprise, des entrepreneurs et des philanthropes.

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Rédacteur Samuel Hauraix
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