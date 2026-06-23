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Rhyne Howard et le Dream résistent au retour du Tempo

Publié le 23/06/2026 à 11:57 Twitter Facebook

WNBA – Atlanta s’est facilité le match dès le premier quart-temps avant de contrôler le retour de Toronto jusqu’à la victoire (94-87), porté par Rhyne Howard, Allisha Gray et Madina Okot.

WNBAEn tête de la conférence Est, Atlanta continue de titiller Las Vegas et Minnesota, meilleurs bilans de la ligue. La rencontre de la nuit face à une équipe de Toronto toujours privée de Kiki Rice et Brittney Sykes l’a encore confirmé, le Dream ayant survolé le premier quart-temps pour se mettre sur les bons rails, avant de résister au retour du Tempo.

Rhyne Howard (20 points, 7 rebonds) et Allisha Gray (18 points, 5 interceptions) ont encore été au-dessus du lot, tandis que Madina Okot a signé l’un de ses meilleurs matchs de la saison avec 18 points et 7 rebonds. Jordin Canada a pour sa part livré un nouveau double-double, avec 11 points et 13 passes décisives.

Seul bémol de la soirée pour Atlanta, l’adresse limitée d’Angel Reese (11 points, 9 rebonds, à 4/13 au tir), accompagnée de quatre balles perdues, ainsi qu’une fin de match un peu moins maîtrisée, la faute notamment à une Marina Mabrey (23 points) qui n’a rien lâché.

Pour le reste, le Dream a encore pu faire l’étalage de sa force de frappe, notamment au cours d’un premier quart-temps dominé de A à Z (33-15), entre le 12-3 d’entrée dans lequel Allisha Gray a rayonné, puis l’impressionnant 15-0 initié par Madina Okot et alimenté par les tirs à 3-points d’Isobel Borlase et Jordin Canada (31-8). Difficile de remonter à la surface dans ces conditions pour le Tempo, qui a tout de même pu compter sur la détermination d’Isabelle Harrison (21 points, 10 rebonds) et Nyara Sabally pour ne pas sombrer avant la pause (59-41).

Rhyne Howard fait tomber la pluie

Les deux paniers à 3-points de Marina Mabrey ont eu le mérite de remettre une petite pression sur le Dream, avec un 10-2 passé dès le retour des vestiaires (61-51). Mais le run a surtout réveillé Rhyne Howard, qui a répondu en décochant trois flèches derrière l’arc pour relancer la machine (74-54), avant de conclure le troisième quart-temps d’un lay-up à cinq secondes du buzzer (81-65).

Après le 6-0 du trio Canada-Okot-Reese (87-65), Toronto a mis toutes ses forces dans la bataille pour essayer de revenir. En vain. C’est encore le tandem Mabrey-Harrison qui a progressivement remis la pression, jusqu’à ce que le lancer-franc de Kia Nurse ne replace le Tempo sous la barre des dix points (93-84). Puis, malgré le 3-points de Kia Nurse pour porter la marque à 94-87 à moins d’une minute de la fin, Atlanta a tenu bon pour sécuriser la victoire.

Le Tempo va à présent rentrer à la maison pour disputer neuf matchs de suite, à commencer par les Sparks jeudi. Atlanta voit pour sa part les Valkyries se dresser en travers de son chemin, pour une double-confrontation au Chase Center, demain puis vendredi.

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