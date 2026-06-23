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Brittney Griner dans l’histoire, Connecticut enfonce Chicago

Publié le 23/06/2026 à 11:30 Twitter Facebook

WNBA – Devenue la meilleure contreuse de l’histoire de la ligue, Brittney Griner a aussi aidé le Sun à renouer avec la victoire après sept défaites de suite, dans un match rapidement transformé en démonstration face au Sky.

WNBAC’est peu dire que l’enchaînement des désillusions pèse lourd dans les têtes côté Chicago. Renversées en prolongation à Indiana (114-106), puis battues sur le fil à New York (96-95) et Dallas (93-92), les protégées de Tyler Marsh ont complètement craqué face au Sun cette nuit, s’inclinant de 29 points face au pire bilan de la ligue !

Connecticut en a profité pour se rassurer et engranger sa troisième victoire de la saison, avec plusieurs joueuses en évidence, de Charlisse Leger-Walker (13 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) à Olivia Nelson-Ododa (11 points, 15 rebonds), en passant par Leïla Lacan (12 points à 5/6 au tir, 2 passes) et Brittney Griner (14 points, 8 rebonds), devenue au passage la meilleure contreuse de l’histoire de la WNBA. Nell Angloma a encore été limitée à 8 minutes, en fin de match.

Un match à sens unique

Après la bonne entame de Leïla Lacan au scoring, Chicago a craqué dès le deuxième quart-temps, encaissant un 14-0 qui a permis à Charlisse Leger-Walker et Kennedy Burke de faire le plein de confiance, aux côtés d’une Brittney Griner précieuse près du cercle. L’intérieure a notamment profité des fautes rapides de Kamilla Cardoso, sortie dès sa troisième faute en début de période (37-23). Au métier, elle a ajouté trois paniers avant la pause pour contribuer à donner 17 longueurs d’avance au Sun (47-30).

L’écart était fait, mais il en fallait plus pour Connecticut, qui ne voulait pas se faire rattraper à son tour et a tout mis en œuvre pour maintenir le pied sur l’accélérateur. Olivia Nelson-Ododa a alors accompagné Charlisse Leger-Walker au scoring pour préserver la distance avec le Sky, qui a définitivement craqué en fin de troisième période après un 12-0 conclu par la paire Edwards-Miller (72-44). Leïla Lacan a enfoncé le clou avec 5 points et une passe décisive pour Diamond Miller en transition après une interception (77-46). Cette fois, Connecticut a pu souffler et se diriger sereinement vers la victoire, la première depuis le 31 mai (92-63).

Chicago donne surtout l’impression d’avoir touché le fond avant une double-confrontation qui se profile à domicile face à Portland. Avec Skylar Diggins, Jacy Sheldon, Natasha Cloud, Rachel Banham, Azura Stevens et Kamilla Cardoso dans ses rangs, en attendant le retour de DiJonai Carrington, le Sky semble pourtant avoir plus de talent que son bilan ne l’indique. Encore faut-il le montrer sur le terrain. Connecticut va pour sa part essayer d’enchaîner face à Washington vendredi soir.

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