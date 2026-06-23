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Un coloris « Graffiti » pour la Jordan Luka 5

Publié le 23/06/2026 à 13:15 Twitter Facebook

Sneakers – La cinquième chaussure signature de Luka Doncic est de retour avec une nouvelle version dans un style urbain.

Actuellement en Slovénie pour recharger les batteries auprès de ses filles, Luka Doncic a fait une apparition remarquée ce week-end sur l’un des playgrounds de Ljubjana pour assister au tournoi de un-contre-un « The One ».

C’est également l’occasion pour Joardan Brand de remettre la Jordan Luka 5 au goût du jour avec un coloris dans le style « playground ». Une façon de rendre hommage à la culture urbaine pour le début de l’été, alors que les tournois estivaux vont se multiplier, comme le Quai 54, où Luka Doncic a déjà été invité par le passé. On retrouve également des motifs inspirés de la culture « Jordan » sur la tige intégralement en noir et blanc.

La petite touche originale se situe une fois encore à l’intérieur de la languette où on retrouve un cœur en rouge, comme sur chaque Luka 5. La semelle intermédiaire en Cushlon 3.0 repose quant à elle sur un revêtement extérieur également en noir et blanc.

La Jordan Luka 5 « Graffiti » est annoncée pour le 1er juillet au prix de 135 dollars sur le continent nord-américain. Sa sortie en France pourrait suivre au cours de l’été.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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