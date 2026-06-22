Le gymnase des débuts d’Evan Fournier baptisé à son nom

« Cha, cha, cha ? Charenton ! » Lors d’un rassemblement organisé samedi devant 400 personnes, le Saint Charles Basket, club où Evan Fournier a fait ses premières armes avant de rejoindre le Pôle France, a célébré comme il se doit le Tricolore, récent vainqueur de l’Euroleague et du championnat grec.

À l’origine, les dirigeants voulaient afficher une bannière « Saint Charles Hall of Fame » à son effigie au Palais des Sports. L’objectif était de témoigner de la reconnaissance du club à son ancien joueur, resté un véritable ambassadeur tout au long de sa carrière, notamment pendant ses douze saisons en NBA.

Mais l’événement a pris une autre dimension quand le maire de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) a annoncé que, dès la saison prochaine, le gymnase de la commune porterait officiellement le nom d’Evan Fournier !

Une « dinguerie » pour le principal intéressé qui n’oublie pas les heures passées là-bas « à rêver, à faire la table de marque le dimanche, à trashtalker les N2 le samedi soir ». « C’est difficile de mettre des mots sur une telle émotion. Le gamin qui y a fait ses premiers dribbles n’aurait jamais imaginé vivre ça. Merci à la Ville de Charenton pour cet immense honneur », a écrit l’arrière de l’Olympiakos sur X.

Evan Fournier a évolué au Saint Charles Basket entre 2000 et 2007 avant de rejoindre le Centre fédéral pour deux ans. Après des débuts professionnels à Nanterre et Poitiers, il a été drafté par les Nuggets en 2012 (20e choix) et est resté 12 saisons en NBA, entre Denver, Orlando, Boston, New York et Detroit, avant de revenir en Europe.

Le club francilien est d’ailleurs un vrai incubateur. Outre Evan Fournier, Moussa Diabaté, Maxime Raynaud, Armel Traoré, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara ou encore Nolan Traoré sont passés par ses rangs !