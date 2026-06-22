La Puma Hali 1 prépare son retour

Voilà bientôt neuf mois que la Puma Hali 1 de Tyrese Haliburton a investi le marché mondial. Dans un contexte compliqué, Puma a fait de son mieux pour assurer sa promotion, le meneur des Pacers étant sorti blessé d’une fin de saison incroyable 2024-2025, touché au tendon d’Achille et forfait pour l’intégralité de l’exercice 2025-2026.

La Puma Hali 1 a donc connu un succès mesuré jusque-là, mais Puma compte lui redonner un coup de boost dans les semaines à venir avec la sortie prévue d’un nouveau coloris « Green ». Cette nouvelle version se présente avec une tige couleur vert menthe et des finitions d’un vert plus foncé et de gris à l’avant. La nouvelle mousse « Nitro TM » apparait en blanc en guise de semelle intermédiaire, reposant sur une semelle extérieure en vert translucide.

Réalisée en collaboration avec le designer Salehe Bembury, la tige de la Puma Hali 1 s’inspire des textures « signature » du créateur new-yorkais et se distingue par logo « Puma Cat » imposant au niveau de la cheville. A noter également que le logo du joueur, présent sur la languette et le talon, ressort en blanc.

Annoncée à 130 dollars, la Puma Hali 1 « Green » ne dispose pas encore de date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)