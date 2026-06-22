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Les Aces encore trop fortes pour les Valkyries

Publié le 22/06/2026 à 10:04 Twitter Facebook

WNBA – Troisième victoire en trois matchs pour Las Vegas face à Golden State cette saison. Autour du trio Gray-Young-Wilson (15, 21 et 19 points), les Aces ont rapidement pris le large, jusqu’à compter 28 points d’avance (92-73). Comme leur équipe, Gabby Williams et Janelle Salaün ont souffert, avec 10 et 5 points.

Les Valkyries pensaient avoir enfin lancé leur saison après avoir engrangé quatre victoires de suite. Mais la réception des Lynx (75-81), puis le déplacement d’hier à Las Vegas, ont brutalement freiné leur dynamique. Golden State a décidément du mal cette saison face aux championnes en titre, avec une troisième défaite en autant de confrontations.

Autour d’A’ja Wilson (19 points, 9 rebonds), les Aces ont multiplié les menaces, de Chelsea Gray (15 points, 9 passes décisives) à Jackie Young (21 points, 5 passes décisives), en passant par le duo Jewell Loyd – NaLyssa Smith, à 14 points chacune.

Les Valkyries dépassées par la force de frappe de Las Vegas

Tout a commencé par un 13-3 qui a fait mal au crâne en fin de premier quart-temps, avec les tirs à 3-points de Jackie Young et Jewell Loyd. Cette dernière a même surenchéri par un nouveau tir de loin pour boucler la période sur le score de 23 à 17. Mais le plus dur était à venir pour Golden State, avec un terrible 21-2 passé par Las Vegas avant la pause, un cauchemar de près de sept minutes durant lequel les Valkyries n’ont pas inscrit le moindre panier dans le jeu !

NaLyssa Smith a lancé les hostilités, puis le tandem Gray-Young a poursuivi le chantier en se répondant du tac au tac, pour faire grimper l’écart jusqu’à +20 à la pause (50-30).

À 1/15 à 3-points à la mi-temps, Golden State jouait à l’envers et n’a jamais vraiment réussi à retomber sur ses pattes après le repos. Pire, Las Vegas a poursuivi sa domination, avec cette fois A’ja Wilson dans la lumière, jusqu’à ce qu’un lancer de Chelsea Gray fasse passer l’écart à +28 (72-44).

Le 3-points de Janelle Salaün est arrivé bien trop tard, surtout que Jewell Loyd lui a répondu dans la foulée, à la dernière seconde du troisième quart-temps (77-49).

Golden State a mieux fini, sans jamais parvenir à faire trembler Las Vegas, solide vainqueur 92-73 avant la réception de New York dès demain soir. Les Valkyries vont pour leur part retrouver le Chase Center pour trois matchs qui s’annoncent encore rudes, avec une double confrontation face à Atlanta, puis la réception de New York.

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