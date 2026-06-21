Les Lakers se renseignent sur Lu Dort

Parce que son rôle a décliné cette saison et qu’il a carrément disparu des radars en playoffs, Lu Dort pourrait quitter le Thunder. Sa dernière année de contrat n’est pas garantie pour 2026/27, puisqu’il s’agit d’une « team option » à 17.7 millions de dollars, et du côté des Lakers, on a déjà pris langue avec leurs homologues d’OKC.

C’est ce que révèle Marc Stein, qui rappelle que les Lakers ont toujours eu un œil sur l’arrière canadien. Pourquoi ? Parce que l’équipe a besoin d’un « garde du corps » pour épauler Luka Doncic et LeBron James. Quelqu’un capable de faire tout le sale boulot, et de pourrir la vie du meilleur extérieur adverse, ou même de défendre sur des intérieurs plus costauds et plus grands. Exactement comme Marcus Smart qui sera free agent cet été.

Arrivé dans l’Oklahoma en 2019, Lu Dort y a gravi les échelons et remporté son premier titre de champion NBA il y a un an, mais pour les deux parties, c’est peut-être le moment de couper le cordon.

« La discussion va évidemment avoir lieu, mais ça n’a pas encore été le cas car nous venons à peine de perdre », avait confié le Canadien au lendemain de l’élimination face aux Spurs. « J’ai une énorme confiance en cette franchise et en Sam [Presti]. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi jusqu’à présent, donc bien sûr que je veux rester ici. Cette franchise et cette ville m’ont vraiment façonné en tant que personne et en tant que joueur. La discussion aura lieu et mon objectif numéro un sera évidemment de rester ici. »

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.