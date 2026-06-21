Le ciel tombe encore sur la tête du Sky, renversé par les Wings !

Chicago a surpris Dallas d’entrée en dominant le premier acte, grâce à son tandem Stevens-Cardoso, au 3-points de Skylar Diggins puis au relais d’une Gabriela Jaquez inspirée (16-28). On pensait Dallas de retour lorsque le trio Bueckers-Ogunbowale-Siegrist est monté en puissance, avec notamment une passe dans le dos de Paige Bueckers pour un 3-points de Maddy Siegrist qui a contribué à réduire l’écart (34-35). Mais Natasha Cloud a maintenu le Sky en tête en enchaînant un 3-points et un lay-up main gauche avant la pause (38-43).

La fin de première mi-temps a donné des idées à Chicago, qui a repris fort à l’image des 10 points de Sydney Taylor pour donner 13 points d’avance à son équipe (46-59). Le Sky est même passé à +17 après un panier avec la faute de Kamilla Cardoso et le 3-points de Natasha Cloud (52-69), avant de commencer à trembler sous la pression des Wings.

Jessica Shepard a joué un grand rôle dans le retour de Dallas, avec trois paniers dont un 2+1 et un autre arraché après un rebond offensif pour stabiliser l’écart à -10 (66-76), avant que les 3-points d’Arike Ogunbowale et Azzi Fudd n’enflamment pour de bon le College Park Center (74-78). Le 3-points de Sydney Taylor n’a pas réussi à calmer l’enthousiasme des Texanes, qui ont poursuivi leur folle remontée, avec à nouveau une Jessica Shepard intenable, pour finir en transition ou ajouter deux points de plus aux lancers-francs (80-81).

Paige Bueckers et Li Yueru en mode «braqueuses»

Les deux paniers intérieurs de Paige Bueckers ont permis à Dallas d’égaliser à 84-84, mais Chicago pensait tenir le bon bout en s’appuyant sur Kamilla Cardoso puis sur un 3-points plein de sang-froid de la rookie Sydney Taylor. Skylar Diggins a rendu un 3/4 aux lancers-francs, laissant alors un mince espoir à Dallas, qui a tout renversé sur un 3+1 de Paige Bueckers, qui a profité d’une défense un poil trop serrée de Natasha Cloud pour relancer le match (91-92). Kamilla Cardoso a ensuite enchaîné deux bourdes, un retour en zone sur remise en jeu, puis une faute en fin de possession sur Li Yueru, sa sixième personnelle.

L’internationale chinoise n’a pas tremblé au moment d’inscrire ses deux lancers pour faire passer les Wings en tête à 12 secondes du buzzer. Chicago ne s’en est pas remis, entre le floater raté de Jacy Sheldon et la claquette manquée d’Azura Stevens au buzzer (93-92).

L’enchaînement est très dur pour Chicago qui sera attendu sur le parquet de Connecticut, pire bilan de la ligue, demain soir, pour essayer de repartir de l’avant, pendant que Dallas sera à Seattle, avant-dernier de la ligue.