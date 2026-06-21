Noémie Brochant et Valériane Ayayi régalent face à Seattle

Le Mercury a pu compter sur son duo Brochant-Ayayi pour repartir de l’avant et renouer avec la victoire. Aux côtés de Kahleah Copper (17 points) et d’Alyssa Thomas (8 points, 9 passes décisives), la paire tricolore a pesé de tout son poids, entre les 16 points (à 6/7 dont 4/5 à 3-points) et 10 passes décisives de Noémie Brochant, mais également les 18 points et 10 rebonds de Valériane Ayayi.

La soirée aurait été parfaite pour le basket français si Dominique Malonga avait elle aussi été à la fête. Mais l’intérieure du Storm a seulement rendu 10 points à 4/16 au tir et 3 rebonds.

Les deux « frenchies » ont d’abord apporté leur pierre à l’édifice à 3-points pour éclipser la belle entame du Storm (24-24). Valériane Ayayi a enchaîné en s’arrachant près du cercle pour aller chercher un « and-1 », avant de laisser le soin à Noémie Brochant de faire le show.

L’ailière française a parfaitement trouvé Alyssa Thomas vers le cercle, avant de sanctionner à nouveau derrière l’arc, puis de servir DeWanna Bonner et Valériane Ayayi dans les deux corners pour porter la marque à 41-29.

Seattle plonge après la pause

Seattle a limité la casse jusqu’à la pause grâce à son tandem Hiedeman-Malonga (48-41), avant de se prendre un 14-0 fatal dès le retour des vestiaires. Après les paniers du duo Thomas-Mack, c’est Lexi Held puis Noémie Brochant, servies à chaque fois par Alyssa Thomas, qui ont fait gonfler l’écart jusqu’à ce que Kahleah Copper ne finisse le travail d’un lay-up en contre-attaque (62-41). Sur sa lancée, Noémie Brochant a poursuivi son festival avec un 3-points puis une nouvelle passe décisive pour Kahleah Copper, également de loin (70-48).

Valériane Ayayi y est aussi allée de son moment fort avec deux lancers, un nouveau 2+1, puis deux autres lancers en début de quatrième quart-temps (85-62). Le match était déjà plié en faveur du Mercury, qui s’est finalement imposé 93-73, renouant ainsi avec la victoire et la manière après avoir perdu ses quatre matchs précédents.

Il y a de quoi être préoccupé pour Seattle, qui n’y arrive pas malgré son imposant duo Fam-Malonga dans la peinture, et qui a concédé son dixième revers de suite avant de recevoir Dallas demain soir, puis New York et Atlanta. De son côté, Phoenix disputera ses deux prochains matchs à Indiana, demain et mercredi.