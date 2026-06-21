Le Dream voit double et signe un record face au Fever

On l’attendait avec impatience, cette double confrontation entre le Fever de Caitlin Clark et le Dream d’Angel Reese, avec en prime la nouvelle Nike Caitlin 1 aux pieds de la meneuse d’Indiana. Les deux matchs auront permis à Atlanta d’afficher sa supériorité sur les deux rencontres, puisqu’après l’avoir emporté 108-101 à Indianapolis, les coéquipières de Rhyne Howard ont signé un succès à 113 points, nouveau record de la franchise de Géorgie.

Le cinq majeur du Dream a encore été impressionnant, d’Allisha Gray (22 points) à Rhyne Howard (24) en passant par Naz Hillmon (19 points) et Angel Reese (18 points, 8 rebonds), sans oublier le double-double à 12 points et 12 passes décisives de Jordin Canada, également précieuse en défense. En face, Caitlin Clark s’est peu à peu éteinte au fil du match (26 points, 7 passes), tout comme sa principale acolyte Kelsey Mitchell (16 points).

Bien décidées à prendre leur revanche sur leur défaite de jeudi, les protégées de Stephanie White ont démarré tambour battant, avec notamment une Caitlin Clark en réussite sur ses trois premiers tirs à 3-points. Avec l’aide de Monique Billings et Myisha Hines-Allen, le Fever a fait la course en tête pour finir par scorer 37 points dans le premier quart-temps, son record cette saison (30-37).

La déferlante inarrêtable du Dream

L’écart a grimpé jusqu’à +11 sur un coup de chaud de Kelsey Mitchell avant que le Dream ne retrouve le droit chemin (33-44), boosté par les 2+1 d’Angel Reese et Isobel Borlase, puis par les 3-points de Te-Hina Paopao, par deux fois, et Rhyne Howard (56-57).

La tendance s’est confirmée au retour des vestiaires, avec une Angel Reese en mode aspirateur pour gober tout ce qui traîne et alimenter un 15-2 conclu par Allisha Gray au drive et Rhyne Howard à 3-points (73-65), pendant que Caitlin Clark enchaînait les balles perdues. De quoi s’assurer une avance de 10 longueurs avant d’entamer le dernier acte, suite à deux lay-ups de Jordin Canada (84-74).

De loin, Rhyne Howard et Allisha Gray ont rapidement plié le suspense (95-80), mais le Dream ne s’est pas arrêté là, allant chercher son record de franchise à 113 points histoire de marquer le coup.

Indiana va tenter de se relancer à l’occasion d’une nouvelle double confrontation, face à Phoenix cette fois. Atlanta tentera la passe de quatre face à Toronto demain soir.