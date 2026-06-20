Le Lynx calme les Valkyries dans le money-time

Golden State avait l’occasion de frapper un grand coup devant son public. Sur quatre victoires de suite, les Valkyries ont parfaitement lancé leur soirée, avec de l’intensité, du rebond et une Cecilia Zandalasini très inspirée. Mais face au leader de la WNBA, il faut tenir quarante minutes.

Minnesota a longtemps dû s’employer, d’autant qu’Olivia Miles a vécu une soirée compliquée offensivement. La rookie n’a pas eu son rendement habituel, mais les cadres ont pris le relais. Nia Coffey a répondu présente avec 22 points, tandis que Courtney Williams a signé l’un de ses matchs les plus complets de la saison avec 21 points, 12 rebonds et 5 passes.

Kayla McBride a ajouté 17 points, et Natasha Howard a encore pesé par son activité, même si le Lynx a souffert au rebond. Golden State a eu plusieurs occasions de maintenir la pression, porté par les 23 points de Zandalasini et l’impact de Gabby Williams, mais Minnesota a mieux géré les possessions décisives.

Dans les dernières secondes, Cecilia Zandalasini a ramené les Valkyries à portée avec un tir primé. Mais Olivia Miles, malgré son match difficile, a gardé la main ferme sur la ligne avant de contrer la tentative extérieure de l’Italienne sur l’action suivante.

Le Lynx s’impose sans briller, mais avec l’autorité d’une équipe qui sait gagner même quand tout n’est pas fluide. Golden State voit de son côté sa belle série s’arrêter, mais confirme son statut d’équipe difficile à maneouvrer.