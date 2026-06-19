Angel Reese et Atlanta résistent au retour de Caitlin Clark

Indiana avait pourtant de quoi emballer la soirée. Dans un Gainbridge Fieldhouse chauffé par Caitlin Clark, qui portait pour la première fois en match ses futures chaussures signature, le Fever a lancé les hostilités avec un premier quart-temps très offensif, remporté 29-24.

Mais Atlanta a rapidement remis de l’ordre. Le Dream a répondu par un 34-20 dans le deuxième quart-temps, même sans Angel Reese sur le terrain pendant une partie de la période. Déjà sanctionnée de quatre fautes avant la pause, l’intérieure a vu ses coéquipières prendre le relais, avec une attaque parfaitement répartie autour de Jordin Canada, Allisha Gray, Naz Hillmon et Rhyne Howard.

Le collectif d’Atlanta a ainsi fini par faire la différence. Angel Reese termine avec 21 points et 11 rebonds, son 10e double-double de la saison, tandis que Jordin Canada ajoute 18 points et 5 passes. Derrière, Allisha Gray et Naz Hillmon inscrivent 17 points chacune, et Rhyne Howard complète le tableau avec 16 points, 5 rebonds et 6 passes.

Caitlin Clark gênée par les fautes

Indiana n’a pourtant jamais lâché. Mené de 13 points en deuxième mi-temps, le Fever est revenu à hauteur dans le dernier quart-temps grâce à un 9-0 conclu par Sophie Cunningham (93-93). Kelsey Mitchell (26 points) a porté cette révolte, en devenant la huitième joueuse de l’histoire WNBA à atteindre les 700 tirs à 3-points en carrière.

Mais dans le money-time, Atlanta a gardé la tête froide. Une perte de balle d’Indiana a offert une contre-attaque au Dream, puis Rhyne Howard a marqué sur deux possessions consécutives pour redonner six longueurs d’avance aux visiteuses (103-97). Angel Reese a ensuite scellé la victoire avec un panier avec la faute à 23 secondes de la fin.

Caitlin Clark finit elle aussi à 26 points, avec Aliyah Boston solide à l’intérieur (23 points, 8 rebonds), mais la star du Fever a été gênée par les fautes dans le dernier quart-temps. Avec 17 ballons perdus, Indiana a surtout offert trop d’opportuntiés de relance à Atlanta, désormais à 10 victoires pour 4 défaites.