Ajay Mitchell doit encore déclarer forfait avec la Belgique

Comme en 2025, Ajay Mitchell ne jouera pas avec la Belgique sur la scène internationale. Et c’est encore une blessure, contractée avec le Thunder il y a un mois, qui l’en empêche.

« C’est avec une grande déception que je dois vous annoncer que je ne pourrai pas rejoindre les Lions pour la prochaine fenêtre internationale », a-t-il écrit dans un message relayé par sa sélection. « Ma priorité est de me concentrer sur ma convalescence afin de pouvoir revenir à 100%. Porter le maillot belge signifie énormément pour moi. La Belgique est mon pays, c’est là où j’ai grandi, où j’ai découvert le basket et où tout a commencé. Je tiens à souhaiter le meilleur aux Lions, je les soutiendrai de loin et j’ai déjà hâte de revenir et porter ce maillot. »

Victime d’une élongation au mollet en pleine finale de conférence face aux Spurs, Ajay Mitchell se soigne depuis l’élimination de son équipe et il ne pourra donc pas être disponible dans les jours à venir, alors que le rassemblement de la Belgique approche à grands pas.

Auteur d’une grosse saison avec OKC (13.6 points, 3.6 passes, 3.3 rebonds, 1.2 interception), le joueur de bientôt 24 ans aurait dû être le principal atout des Belges pour la prochaine fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027. Mal embarqué avant d’affronter la France puis la Hongrie début juillet, son pays aurait bien eu besoin de sa présence pour éviter l’élimination, tandis que Toumani Camara n’est pas sûr de pouvoir jouer avec les Lions.

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16:35 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25:51 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.