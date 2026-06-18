Tombé face aux Mystics, le Sun de Leïla Lacan continue de sombrer

Lanterne rouge de WNBA, le Connecticut Sun recevait les Washington Mystics, amputées de Shakira Austin tandis que Kiki Irianfen était absente pour la troisième rencontre consécutive. En début de match, le Sun profite de ce secteur intérieur amoindri et multiplie les attaques dans la raquette. Toutefois, grâce à un 7-0 passé au milieu de ce premier acte, les Mystics mènent après dix minutes de jeu (18-14).

Connecticut s’appuie sur les nombreuses pertes des visiteuses pour débuter le deuxième quart-temps avec un 6-0 et repasser devant. La fin de la première période est dominée par Georgie Amoore. Sur une flèche à longue distance, elle ouvre son compteur avant de trouver Sonia Citron (26 points, 12 rebonds, 4 passes) à 3-points. Elle se joue ensuite de Saniya Rivers pour offrir sept points d’avance aux Mystics avant de rejoindre les vestiaires (36-29).

À la reprise, Washington continue de perdre des ballons et Leila Lacan (11 points, 4 passes, 2 interceptions) réalise une interception, trouve Annesah Morrow et finit par ouvrir son compteur avec un lay-up en contre-attaque (40-37). Connecticut n’arrive ni à égaliser, ni à passer devant puisque les joueuses de Rachid Meziane peinent à enrayer les offensives des Mystics. Michaela Onyenwere (22 points) en profite pour réussir deux tirs lointains.

Des erreurs fatales au Sun

Ce troisième quart-temps se conclut sur un panier au buzzer de Saniya Rivers pour ramener, une nouvelle fois, le Sun à une possession (63-58). Le dernier acte est à l’image de la période précédente. Le Sun continue de courir après le score. Si Leila Lacan s’emploie, Michaela Onyenwere et Sonia Citron lui répondent.

Lorsque le Sun a l’occasion d’égaliser, Leila Lacan et Annesah Morrow perdent toutes les deux un ballon. Ces erreurs sont fatales puisque les Mystics accélèrent dans les derniers instants. Un panier longue-distance de Michaela Onyenwere et un 2+1 de Sonia Citron donnent dix points d’avance aux Mystics.

Cette fois-ci, il n’y aura pas de nouveau sursaut du Sun qui s’incline 88 à 81. Cette saison, Connecticut n’a remporté que deux de ses 16 premières rencontres et s’installe un peu plus à la dernière place du classement.