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Sabrina Ionescu offre un huitième succès de rang au Liberty

Publié le 18/06/2026 à 11:30 Twitter Facebook

WNBA – Accroché pendant 40 minutes par le Sky, le Liberty s’est imposé dans les derniers instants grâce à un tir décisif de Sabrina Ionescu (96-95).

Sabrina IonescuSur une très bonne lancée depuis la fin du mois de mai, le Liberty se rendait à Chicago avec pour objectif de remporter une huitième victoire de rang. Si New York abordait ce duel en favori, les joueuses de Chris DeMarco vont tomber sur une équipe du Sky accrocheuse.

Après cinq minutes de jeu, Skylar Diggins réussit un panier à mi-distance et obtient la faute de Sabrina Ionescu pour donner douze points d’avance au Sky (23-11). Le Liberty corrige le tir à la fin du premier acte. Satou Sabally (17 points) décoche une flèche à longue distance avant de capter un rebond offensif et de remettre la balle dans le cercle (32-27).

New York finit d’effacer son retard dans la période suivante et passe devant après un tir primé de Breanna Stewart (39-37). Le duo Sabally-Stewart permet aux visiteuses de compter quatre points d’avance à la mi-temps. Ce retard est effacé par le Sky dès la reprise.

En première mi-temps, Gabriela Jaquez (22 points, 7/11 au tir, 4/5 de loin) s’était illustrée avec ses tirs à 3-points. Après la pause, la rookie brille, dans un premier temps, par son agressivité au cercle avant de refaire parler son adresse derrière l’arc (63-63).

Le tir de la gagne pour Sabrina Ionescu

Le troisième quart-temps se conclut sur une passe de Pauline Astier (9 points, 5 rebonds, 4 passes) pour Leonie Fiebich à 3-points et New York entame le dernier acte en menant les débats (74-68). Le Sky revient rapidement dans le match et à cinq minutes du terme, il n’y a que trois points d’écart en faveur du Liberty (84-81).

Dans la dernière minute, Jonquel Jones donne quatre longueurs d’avance aux visiteuses, mais Chicago ne s’avoue pas vaincu. Natasha Cloud réussit deux lancers francs et Sydney Taylor (24 points, 10/16 au tir) s’élève, à 3-points, face à Rebekah Gardner pour donner l’avantage au Sky. Avec 16 secondes à jouer, New York a un tir pour arracher la victoire ou une prolongation. Sabrina Ionescu dépasse rapidement Skylar Diggins et le Liberty repasse en tête.

Sydney Taylor essaie de répondre, mais elle se manque face à Breanna Stewart. Par conséquent, le Liberty s’impose 96 à 95 et enchaîne une huitième victoire consécutive.

Liberty @ Sky Liberty @ Sky

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Thibault Mairesse
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