La Jordan Tatum 4 ose le rose

Jordan Brand a plutôt réussi un super boulot cette saison avec la Jordan Tatum 4. Alors que Jayson Tatum n’est revenu qu’en mars après une rupture du tendon d’Achille contractée lors des playoffs 2025, et compte tenu du manque d’engouement enregistré jusque là pour la collection Jordan Tatum, la marque au « Jumpman » a réussi à relancer la dynamique en sortant une Jordan Tatum 4 réussie.

À l’arrivée, le modèle a été bien reçue en début de saison, et a connu un regain d’intérêt au retour de Jayson Tatum sur les parquets. Le tout a mené Jordan Brand à la mettre régulièrement en avant, pour en arriver à ce treizième coloris de la Jordan Tatum 4 qui s’apprête à investir le marché français.

Le modèle signature de JT n’avait pas encore osé le rose. C’est chose faite avec ce coloris « Smoothie », en plusieurs tons de rose sur la tige et la semelle, des finitions en blanc et des parties translucides comme le numéro zéro du joueur des Celtics présent sur le talon.

La Jordan Tatum 4 « Smoothie » sera disponible sur Basket4ballers à partir du 1er juillet prochain au prix de 130 euros.