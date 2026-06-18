Gabby Williams frôle son record de points et les Valkyries dominent les Wings

Duel du haut du classement ce jeudi avec la réception des Dallas Wings par les Golden State Valkyries, deux équipes au bilan identique au moment du coup d’envoi (9 victoires pour 5 défaites). Sur ces premières minutes, la défense californienne n’est pas en place. Les oublis sont nombreux à l’image de Sug Sutton, complètement ouverte à 3-points (23-11).

Janelle Salaün (12 points, 4 rebonds) réduit légèrement l’écart avant la mi-temps et les Valkyries inversent totalement la tendance dans la période suivante. Si les paniers s’échangent pendant quelques minutes, les joueuses de Natalie Nakase asphyxient les Texanes jusqu’à la mi-temps. Golden State resserre sa défense et contraint Dallas à prendre des tirs compliqués qui ne rentrent pas.

Gabby Williams (25 points, 3 rebonds, 4 passes) décoche une flèche à longue distance en transition et permet au Chase Center de se réveiller (30-28). Jose Fernandez prend un temps-mort pour tenter de stopper l’hémorragie, sans succès. L’arrière tricolore réussit deux nouveaux paniers et donne le premier avantage du match à Golden State. La Française est suivie par deux tirs primés de Kayla Thornton. Il faut attendre un lancer franc d’Awak Kuier pour voir le 19-0 californien prendre fin (40-31).

Golden State plie, mais ne rompt pas

À la mi-temps, Golden State possède encore une avance de onze points, mais il ne faut que 90 secondes aux Wings pour effacer une partie de leur retard. Dallas passe un 8-0 dès la sortie des vestiaires (44-41). Un temps-mort de Natalie Nakase enraye la dynamique des visiteuses. Gabby Williams et Veronica Burton convertissent toutes les deux un 2+1. L’écart repasse au-dessus des dix points avec un tir lointain de Tiffany Hayes (60-49).

Cependant, Dallas ne rend pas immédiatement les armes. Azzi Fudd réussit un tir à 3-points et elle est imitée par Paige Bueckers (15 points, 8 passes). La meneuse sert ensuite Sug Sutton qui s’élève derrière l’arc sur le buzzer de ce troisième acte (64-62).

Si les Valkyries ont tremblé, elles se ressaisissent dès l’ouverture du quatrième quart-temps avec un 7-0 pour se redonner de l’air (71-62). Arike Ogunbowale (21 points, 3 passes) tente de maintenir les Wings avec un «lay-up», mais elle commet une faute sur une tentative à 3-points de Gabby Williams. Sur la ligne, la vice-championne olympique ne tremble pas. Arike Ogunbowale rattrape son erreur sur la possession suivante et convertit un «and one» (74-67).

À deux minutes du terme, seulement cinq points séparent les deux équipes. Ces dernières minutes tournent en faveur de Golden State. Veronica Burton et Kaila Charles scellent le sort du match. Les Valkyries s’imposent 91 à 80 et passent devant les Wings au classement avec un bilan qui s’élève désormais à 10 victoires pour 5 défaites.