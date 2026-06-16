Minnesota écrase Portland et reste en vie en Commissioner’s Cup

Chaud devant, les Lynx poursuivent leur route pied au plancher ! Après avoir échoué de peu à Las Vegas, Minnesota a repris sa marche en avant en surclassant Portland à domicile, se relançant par la même occasion dans la course à la finale de la Commissioner’s Cup.

On attendait avec impatience le duel entre le phénomène Olivia Miles et la meneuse française Carla Leite. La Française a très bien débuté, avec un 3-points pour inscrire le premier panier du match, puis une superbe passe pour décaler Megan Gustafson, également à longue distance. Mais ce fut déjà quasiment la fin pour Portland, très vite étouffé par l’intensité et le jeu collectif de Minnesota. Les Lynx ont répondu par un 11-2, puis un 9-2, pour passer rapidement à +9.

Les tirs primés de Nia Coffey et Kayla McBride ont confirmé la tendance, Minnesota terminant le premier acte avec 14 longueurs d’avance (35-21). Tour à tour, Nia Coffey, Courtney Williams, Kayla McBride et Natasha Howard ont pris le dessus pour saler l’addition. Le Fire a bu la tasse jusqu’à la dernière seconde de la première mi-temps, conclue par un panier de Nia Coffey au buzzer (60-40). On en aurait presque oublié Olivia Miles, un poil ralentie par les fautes jusqu’à la pause, mais qui n’a pas manqué l’occasion de se montrer au retour des vestiaires.

Intarissable Olivia Miles

La rookie a notamment écopé d’une faute technique après avoir chambré à la suite d’une interception et d’un lay-up en contre-attaque. Sa réponse a été immédiate, avec une passe aveugle géniale pour Natasha Howard, puis une nouvelle interception transformée en lay-up de transition, forçant Portland à prendre un temps mort (72-47).

Le trio Puoch-Caldwell-Delaere s’est ensuite joint à la fête en enchaînant les paniers primés pour boucler le troisième quart-temps (85-59), permettant à Cheryl Reeve d’ouvrir rapidement son banc dans le dernier acte. Là encore, avec succès, après un ultime tour d’honneur du trio Miles-Williams-Howard.

Fortes de ce nouveau succès 107-74, le 11e de leur saison, les Lynx retrouvent la première place de la ligue et peuvent encore espérer se qualifier pour la finale de la Commissioner’s Cup. Pour cela, il faudra l’emporter demain soir à Los Angeles, tout en espérant une défaite de Las Vegas face à Phoenix.

Portland tentera de son côté de se relever de la plus large défaite de sa saison avec la réception de Seattle.