Angel Reese, facteur X de la victoire du Dream à Toronto

Atlanta a été malmené, mais Atlanta n’a jamais lâché. Sur le parquet d’une équipe de Toronto toujours aussi agressive, le Dream a montré sa capacité de réaction pour aller décrocher sa neuvième victoire de la saison.

En plus d’avoir globalement bien contenu le tandem Sykes-Mabrey (11 points et 9 points), Atlanta a pu compter sur la production de son duo de feu avec 26 points pour Allisha Gray et 24 pour Rhyne Howard, mais aussi sur les 17 points d’Isobel Borlase et le double-double d’Angel Reese (15 points, 17 rebonds, dont 11 offensifs), témoin de son investissement sous les panneaux.

Toronto a parfaitement débuté en prenant rapidement 12 longueurs d’avance en fin de premier quart-temps (25-13). La réponse d’Atlanta a alors été immédiate, avec 34 points passés en 10 minutes ! Allisha Gray a montré la voie avec deux paniers à 3-points et le reste a suivi, à l’image du passage remarqué d’Isobel Borlase puis des 2+1 de Naz Hillmon et Rhyne Howard, venant boucler la première mi-temps à +8 pour Atlanta (39-47).

De l’agressivité et de la détermination

La première mi-temps a également été marquée par les nombreux accrochages entre une Isabelle Harrison rayonnante et une Angel Reese dans le dur. L’intérieure du Dream avait en effet rejoint les vestiaires avec un triste 1/11 au tir, mais a eu le mérite de se racheter ensuite.

Elle a d’abord dû encaisser un coup bas de son adversaire direct, sanctionnée d’une Flagrant II et priée de quitter le parquet, avant de reprendre son chantier sous les panneaux pour accompagner Rhyne Howard, dont les deux paniers à 3-points en fin de troisième quart-temps ont placé Toronto dos au mur (59-70).

Angel Reese a fait sa part en enchaînant deux « and-one » et un nouveau panier sous le cercle après un nouveau rebond offensif (65-78). Cette fois, le Tempo a rendu les armes, plongeant pour de bon suite aux 3-points d’Allisha Gray, Jordin Canada, Isobel Borlase et Te-Hina Paopao qui ont gonflé l’écart sur la fin, pour finir à -25 (77-102).

Au final, Angel Reese repart donc avec la victoire et un 5/8 au tir bien plus honorable sur la deuxième mi-temps. De quoi aborder sa double-confrontation à venir avec Caitlin Clark, à Indiana jeudi, et à Atlanta samedi ! Les retrouvailles avec le Toronto d’Isabelle Harrison suivront dès lundi prochain : ça promet !