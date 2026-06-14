James Harden arrêté pour possession illégale d’arme à feu

La saison est terminée depuis à peine trois semaines que James Harden fait reparler de lui hors des parquets. La star des Cavaliers a été arrêtée dans la nuit de vendredi à samedi, selon le Houston Chronicle, des informations confirmées ensuite par TMZ. Le joueur de 36 ans a été interpellé alors qu’il était au volant d’un véhicule dans lequel se trouvait une arme à feu, et il a confirmé que l’arme lui appartenait.

Problème : elle n’était pas rangée dans un étui comme requis par la loi, et se trouvait à la vue de tous. James Harden en a été quitte pour une arrestation et un prochain passage devant le juge.

Le meneur/arrière des Cavs a ainsi été libéré, en promettant de se présenter à son audience le 22 juin prochain. L’agent du joueur n’a pas souhaité commenter cette arrestation. Sa franchise de Cleveland a de son côté transmis un communiqué, expliquant « être en contact avec James Harden et ses représentants ». « Nous continuerons à suivre les développements de cette information quand ils seront connus », ont ajouté les Cavs.

Cette infraction, qualifiée de délit aux États-Unis, n’est toutefois pas la meilleure manière de débuter son intersaison après avoir été balayé par les Knicks, futurs champions, en finale de conférence. L’ancien MVP se trouvait à Houston, là où il a passé la majorité de sa carrière, entre 2012 et 2021, et où il garde de fortes attaches. C’est également là qu’il a eu, par le passé, d’autres démêlés judiciaires. L’an dernier, une femme avait porté plainte contre plusieurs personnes, dont James Harden, assurant avoir été agressée sexuellement au domicile du joueur par son neveu lors d’une soirée pour le Nouvel An. En 2017, il avait été accusé par Moses Malone Jr, le fils de l’ancienne légende NBA, d’avoir participé à l’organisation d’une attaque contre lui, ce que James Harden avait nié. La justice avait ensuite considéré les preuves insuffisantes et les charges avaient été levées.

James Harden pourrait au moins profiter des prochains jours avant son audience pour débuter sa préparation pour la saison prochaine. Le joueur de 36 ans est tenu de ne pas consommer d’alcool, de drogues ou de médicaments sans prescription d’un médecin jusqu’à cette date, et devra accepter de se soumettre à des contrôles aléatoires. Une contrainte supplémentaire, alors qu’il doit négocier durant l’été sa possible prolongation à Cleveland.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.