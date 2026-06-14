Interview Pacôme Dadiet : « Jalen Brunson est le joueur le plus pro et le plus tueur que j’ai côtoyé »

Au milieu de la fête new-yorkaise, Pacôme Dadiet tente encore de réaliser. À seulement 20 ans, l’arrière français vient de décrocher un titre NBA avec les Knicks, au terme d’un nouveau comeback face aux Spurs. Encore marqué par l’émotion, il est revenu sur ce moment unique, mais aussi sur l’exigence de Jalen Brunson, MVP des Finals.

Pacôme, qu’est-ce que ça fait d’être champion NBA ? Quelles sont vos émotions ?

Honnêtement, je sais que c’est quelque chose d’assez incroyable, mais j’essaie de me rendre compte et j’essaie de réaliser, même si c’est ma deuxième année. Ce qui est sûr, c’est que j’ai beaucoup appris de cette expérience et je suis vraiment content de faire partie de cette équipe parce qu’on a beaucoup de bonnes personnes, des gros joueurs, mais aussi de bonnes personnes. Je suis vraiment content.

Trois jours après ce Game 4 historique, vous remettez ça avec un nouveau « comeback » cette nuit. D’où vient la force de caractère de cette équipe ?

Je pense que ça vient des leaders de l’équipe. Josh (Hart), Jalen (Brunson), Mikal (Bridges), ce sont des gens qui ont la culture de la gagne et qui n’abandonnent jamais. Même l’année dernière, on était revenus de -20 plusieurs fois. Ils sont habitués à ce genre de situation et ils restent calmes. Quand c’est l’heure de faire le boulot, ils le font.

Est-ce que vous connaissez déjà le programme des prochains jours ?

Je crois qu’il y a la parade jeudi. Après ça, je ne sais pas. C’est une première pour moi donc je ne sais pas à quoi m’attendre. Je pense qu’à New York, ça va être complètement fou.

Un mot sur les 45 points de Jalen Brunson. Il a quasiment marqué la moitié des points de votre équipe dans ce match décisif…

Comme je l’ai dit, c’est un gros joueur qui a la culture de la gagne. Franchement, ce n’est pas seulement dans les matchs comme ça. C’est tous les jours. C’est vraiment avoir une routine. Peu importe s’il fait un bon ou un mauvais match, il va venir à la salle le lendemain. Il va faire les mêmes choses, il est régulier. Je ne pense pas que j’ai déjà été autour d’un joueur aussi pro et aussi tueur dans ces moments-là.

Propos recueillis à San Antonio.

Pacôme Dadiet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 18 6:10 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.7 2025-26 NY 29 4:41 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 1.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.