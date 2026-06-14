Kelsey Plum et Kahleah Copper dans l’histoire à coups de 40 points

Cette rencontre entre les Sparks et le Mercury avait tout du duel de scoreuses. Elle est devenue un match historique. Après prolongation, Los Angeles l’a emporté face à Phoenix, au bout d’un thriller marqué par les cartons de Kelsey Plum et Kahleah Copper, premières adversaires à dépasser toutes les deux les 40 points dans une même rencontre WNBA.

La première à se montrer fut Kahleah Copper. La joueuse du Mercury affichait déjà 12 points après six minutes, et son compteur avait atteint les 21 unités à la mi-temps. Un démarrage qui contrastait avec ses récentes prestations puisque l’ailière connaissait une crise d’adresse, avec seulement 30% de réussite sur les cinq matchs précédant cette réception des Sparks.

« J’ai trop ressassé les derniers matchs, mais je suis passée à autre chose », précise Kahleah Copper après la rencontre. « Maintenant, je veux juste jouer et gagner, peu importe ce qu’il en coûte. Que ce soit en faisant des passes décisives ou en mettant des tirs. Je ne prends que les tirs ouverts et j’essaie de ne pas trop en faire. »

Malgré ce bon démarrage de Kahleah Copper, le Mercury peine à se détacher au score et ne mène que de trois points à la mi-temps. En sortant des vestiaires, la tendance s’inverse. Kelsey Plum sort de sa boîte et inscrit 11 points en cinq minutes pour redonner l’avantage aux Sparks.

17 points consécutifs pour Kelsey Plum

Jusqu’à la fin du temps réglementaire, Phoenix tente de se mettre à l’abri, mais les joueuses de Nate Tibbetts n’ont pas de solution face à Kelsey Plum.

Sur les sept dernières minutes du temps réglementaire, la star de Los Angeles inscrit 17 points consécutifs. Une séquence où elle démontre toute l’étendue de sa palette offensive, que ce soit en attaquant le cercle ou en prenant des tirs à mi-distance et à 3-points.

Pourtant, Phoenix répond avec des paniers primés de Lexi Held et de Kahleah Copper. À 12 secondes du terme, Los Angeles est menée de deux points, mais Kelsey Plum profite d’un bon système pour égaliser et envoyer le match en prolongation.

« C’est une joueuse incroyable », complimente Kahleah Copper. « Elle sait quand prendre le jeu en main. Sur certains passages, nous aurions dû l’éloigner davantage de la ligne à 3-points. C’est là que la défense a lâché. »

En prolongation, Kelsey Plum est plus discrète et laisse Cameron Brink sceller l’issue de cette rencontre. Elle se contente de deux lancers francs et termine la partie avec 43 points, son record en carrière, à 14/26 au tir et 5/11 de loin.

Un duel historique

« J’essaie de trouver mes spots et de jouer selon ce que la défense me laisse faire. Ce soir, c’était génial parce que nous avons gagné », s’est réjouie Kelsey Plum après la rencontre. « C’est mon objectif dans cette Ligue : essayer d’avoir un impact sur la victoire. Marquer des points, c’est bien, mais personnellement, je suis encore plus fière du fait que nous ayons gagné ce soir. Mes coéquipières ont fait de superbes actions en fin de rencontre et m’ont mise dans les bonnes conditions pour que je puisse jouer. »

De son côté, Kahleah Copper a tenté de s’employer dans la période supplémentaire, sans succès. Elle n’a réussi aucun de ses quatre tirs et a perdu un ballon. Elle termine tout de même avec 41 points, son record personnel, à 16/30 au tir.

Pour la première fois dans l’histoire de la WNBA, deux joueuses adverses ont inscrit au moins 40 points dans une même rencontre.

« Kah et KP ont livré une formidable prestation offensive », félicite Lynne Roberts, l’entraîneuse des Sparks. « Quand elles jouent comme cela, c’est amusant et impressionnant à voir, même si c’est stressant pour moi. KP a mis 19 points dans le quatrième quart-temps et 17 de suite. Nous ne parlons pas assez de ce qu’elle fait cette saison. Il faut aussi souligner son efficacité et ses sept passes décisives. C’est comme cela qu’elle se distingue : il s’agit d’une prestation à 43 points altruiste. Elle va rendre hommage à ses coéquipières, mais son travail et sa volonté sont ce qu’il se fait de mieux dans cette Ligue. »