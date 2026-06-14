Carla Leite rallume la flamme du Fire

Avant de recevoir les Wings, le Fire restait sur quatre défaites de rang. Les premières minutes de la partie tournent en faveur de Portland, notamment grâce aux pertes de balle des Texanes, amputées de Paige Bueckers (cheville). Cependant, Azzi Fudd (18 points, 4 rebonds, 3 passes) donne l’avantage à son équipe avec un panier primé (8-6).

Sur ce premier acte, aucune des deux équipes ne brille de par sa réussite. Sarah Ashlee Barker et Luisa Geiselsöder tentent leur chance derrière l’arc, mais leurs tentatives se soldent par un «airball».

Portland passe trois minutes sans inscrire le moindre point avant que Megan Gustafson ne réussisse un tir à mi-distance dans les derniers instants du premier acte pour donner l’avantage aux locales (14-13). Dans la période suivante, le Fire passe rapidement un 10-0 porté par Megan Gustafson et Bridget Carleton. Cette dernière décoche deux flèches à longue distance et Portland creuse l’écart (26-18). Carla Leite (10 points, 8 passes) emboîte le pas de l’ailière avec deux paniers primés.

Si le Fire a réglé la mire, les Wings sont toujours en difficulté derrière l’arc. Au moment de rejoindre les vestiaires, les Texanes affichent un maigre 4/17 dans l’exercice et sont menées de sept points (44-37). Après la pause, les Wings corrigent le tir. Les visiteuses trouvent de la réussite à longue distance grâce à Azzi Fudd. Si Dallas recolle à un point, Luisa Geiselsöder tente de conserver l’avantage de son équipe avec un tir à longue distance.

Finalement, les Wings prennent les commandes à la fin de ce troisième acte. Aziaha James prend le meilleur sur Carla Leite et réussit un tir tandis que la Française commet une faute. Sur la ligne, l’extérieure des Wings se manque. Emily Engstler capte le rebond et file le cuir à Bridget Carleton. Elle remonte tout le terrain pour prendre un tir à 3-points au buzzer et redonner l’avantage au Fire (63-61).

Le Fire s’en sort sur le fil

Jusqu’au «money-time», les deux formations s’échangent les coups et le score est à égalité (71-71). Carla Leite et Bridget Carleton se manquent alors qu’elles sont seules sous le cercle. Megan Gustafson est plus en réussite dans la peinture et inscrit deux points pour répondre à deux lancers francs de Jessica Shepard.

À une minute du terme, Bridget Carleton plante son sixième tir lointain de la soirée, son record personnel, mais le Fire compte toujours un point de retard (80-79). Azzi Fudd et Aziaha James tentent de creuser l’écart, mais elles se manquent derrière l’arc. De l’autre côté du terrain, Carla Leite joue un nouveau «pick-and-roll» avec Megan Gustafson et l’intérieure finit au cercle.

Les Wings prennent alors un temps mort. Sur la remise en jeu, Jessica Shepard a la balle en main et trouve Azzi Fudd, démarquée. Bridget Carleton est trop en retard pour contester efficacement le «lay-up» de la rookie et commet une faute. Sur la ligne, la joueuse ne tremble pas et convertit ce 2+1.

Le Fire égalise aussitôt grâce à Carla Leite. Dallas tente d’arracher la victoire, mais Aziaha James est contrée par Megan Gustafson. Alysha Clark envoie Emily Engstler tirer deux lancers francs. Si l’ailière de Portland n’en réussit qu’un seul, c’est suffisant pour donner l’avantage au Fire avec moins de deux secondes sur l’horloge. Arike Ogunbowale tente d’arracher la victoire à 3-points, mais elle se manque. Par conséquent, le Fire s’impose 84 à 83 et retrouve le goût de la victoire.