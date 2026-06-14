Les Aces tiennent bon face au phénomène Olivia Miles

Quel duel entre les deux meilleurs bilans de ce début de saison cette nuit à Las Vegas ! Même si les Aces ont assuré en l’emportant 100-97 en s’appuyant notamment sur leur axe Gray-Wilson, les Lynx peuvent être fiers de leur prestation en l’absence de Napheesa Collier, et du match de patronne de la rookie Olivia Miles (29 points en 34 minutes), bien épaulée par le trio Williams-McBride-Howard.

Les Aces ont réussi à frapper très fort d’entrée, s’appuyant notamment sur une Chelsea Gray sur la lancée de sa dernière sortie. En face, Olivia Miles semblait en difficulté face à la rigueur défensive de Las Vegas, terminant le premier acte à 0 point, à 0/4 au tir, avec 11 points à rattraper pour Minnesota (32-21). Avec le renfort de NaLyssa Smith et A’ja Wilson, l’écart est alors passé à +15 (50-35). Mais la meneuse rookie a du caractère, et elle l’a démontré en deuxième quart-temps en scorant 13 points à 5/7 au tir en 10 minutes ! De quoi permettre aux Lynx de remonter la pente et rester dans le match à l’heure de la pause (57-51).

Davantage en confiance, les Lynx ont fait jeu égal avec les Aces en troisième quart-temps (78-71), pour essayer de mieux surprendre leur adversaire sur la fin. Le plan de jeu a presque marché, grâce aux paniers précieux de Courtney Williams, Kayla McBride et Natasha Howard, à l’image du 2+1 puis du 3-points de Kayla McBride qui ont complètement relancé le money-time (89-87). Alors que les Lynx souffraient pour contenir A’ja Wilson après la sortie de Natasha Howard pour six fautes, c’est Olivia Miles qui a pris le relais, et de quelle manière !

Olivia Miles donne le tournis à A’ja Wilson

La rookie a été se frotter deux fois à A’ja Wilson près du cercle pour deux magnifiques conclusions, dont une avec la faute en prime, pour donner l’avantage à Minnesota à 48 secondes de la fin (93-94). Après les trois lancers de Jewell Loyd, Olivia Miles a répondu par un 3-points à l’aile après avoir presque perdu le contrôle du ballon, bluffant tout son monde, une fois de plus !

Mais à 97-96, Las Vegas a su faire parler son expérience pour aller chercher la victoire. A’ja Wilson s’est arrachée pour ajouter deux points depuis la ligne des lancers francs, là où Olivia Miles a cette fois échoué à 3-points face à Jackie Young. En patronne, Chelsea Gray a inscrit deux lancers de plus avant de voir le tir au buzzer de Courtney Williams depuis le milieu de terrain manquer sa cible (100-97).

L’absence de Napheesa Collier aura pesé dans ce choc au sommet, notamment en défense sur la fin, mais Minnesota peut être enthousiaste pour la suite après avoir joué les yeux dans les yeux avec les championnes en titre. Premières du championnat après avoir décroché leur sixième victoire de suite, les Aces iront défier Dallas demain soir pour aller chercher leur qualification en finale de la Commissioner’s Cup. Minnesota recevra Portland dans le même temps.