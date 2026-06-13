La salle des Spurs envahie par les supporters des Knicks ?

Le Game 5 entre les Knicks et les Spurs se jouera ce samedi soir à San Antonio, avec un possible titre new-yorkais au bout. Pour ne rien manquer du potentiel sacre de leur équipe, les fans de la « Big Apple » devraient donc être nombreux, et même très nombreux, dans les tribunes du Frost Bank Center.

Selon Gametime, 54% des billets vendus auraient été achetés par des supporters des Knicks. À titre de comparaison, le total s’élevait à 17% lors du Game 1 et à 23% lors du Game 2, alors que seulement 1% des personnes présentes lors des deux rencontres au Madison Square Garden encourageaient les Spurs.

Cette arrivée en masse s’explique par l’enjeu de la rencontre, mais aussi par la différence drastique de prix entre les deux salles. À San Antonio, les places les moins chères se vendent aux alentours de 1 430 dollars. Un prix très élevé, certes, mais bien loin des 3 368 dollars proposés pour le Game 4 à New York.

Les Spurs contre-attaquent

Face à cette invasion potentielle, les Spurs ont pris les devants et ont décidé d’annuler tous les billets achetés avec une carte bancaire émise en dehors d’un rayon de 250 kilomètres autour du Frost Bank Center.

Pour autant, il n’est pas certain que cela suffise à enrayer le débarquement des fans de New York dans le Texas. Cette initiative de la franchise texane ne s’applique que sur le site Ticketmaster, partenaire de la NBA. Sur les autres plateformes de revente telles que VividSeats ou SeatGeek, aucune restriction n’a été mise en place. Par ailleurs, les Spurs avaient déjà tenté une manœuvre similaire lors du Game 2, sans succès.

Reste à savoir si le Frost Bank Center sera pleinement acquis à la cause des Spurs ou si les Knicks auront droit, eux aussi, à un Madison Square Garden bis au Texas.