Matchs
NBA
Matchs
NBA

Chelsea Gray prend feu, les Aces enchaînent

Publié le 12/06/2026 à 10:42 Twitter Facebook

WNBA – Portées par A’ja Wilson et par l’adresse historique de Chelsea Gray, les Aces ont signé une cinquième victoire de suite sur le parquet du Fire (105-89).

Chelsea GrayPortland a longtemps eu la bonne stratégie. Le Fire a attaqué le cercle avec agressivité, notamment en première mi-temps, et Carla Leite a encore montré qu’elle n’avait pas peur des grands rendez-vous. Mais face aux Aces, tenir le rythme offensif pendant 40 minutes reste un défi compliqué.

Las Vegas a d’abord résisté grâce à Chelsea Gray, brûlante derrière l’arc, puis a pris ses distances au retour des vestiaires sous l’impulsion d’A’ja Wilson.

La double MVP a inscrit 32 points, son deuxième match de suite à 30 points ou plus, et les Aces ont progressivement imposé leur puissance, leur rebond offensif et leur capacité à punir la moindre erreur.

L’image de la soirée restera toutefois le festival extérieur de Chelsea Gray. Avec 29 points et neuf tirs primés, la meneuse a égalé le record WNBA du nombre de paniers à 3-points dans un match. Jackie Young a elle frôlé le triple-double avec 18 points, 10 passes et 8 rebonds. Côté Portland, Carla Leite termine à 18 points et 8 passes, devant Megan Gustafson (17 points), mais le Fire concède une quatrième défaite de suite.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes