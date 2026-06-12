Chelsea Gray prend feu, les Aces enchaînent

Portland a longtemps eu la bonne stratégie. Le Fire a attaqué le cercle avec agressivité, notamment en première mi-temps, et Carla Leite a encore montré qu’elle n’avait pas peur des grands rendez-vous. Mais face aux Aces, tenir le rythme offensif pendant 40 minutes reste un défi compliqué.

Las Vegas a d’abord résisté grâce à Chelsea Gray, brûlante derrière l’arc, puis a pris ses distances au retour des vestiaires sous l’impulsion d’A’ja Wilson.

La double MVP a inscrit 32 points, son deuxième match de suite à 30 points ou plus, et les Aces ont progressivement imposé leur puissance, leur rebond offensif et leur capacité à punir la moindre erreur.

L’image de la soirée restera toutefois le festival extérieur de Chelsea Gray. Avec 29 points et neuf tirs primés, la meneuse a égalé le record WNBA du nombre de paniers à 3-points dans un match. Jackie Young a elle frôlé le triple-double avec 18 points, 10 passes et 8 rebonds. Côté Portland, Carla Leite termine à 18 points et 8 passes, devant Megan Gustafson (17 points), mais le Fire concède une quatrième défaite de suite.