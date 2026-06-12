Aliyah Boston et Caitlin Clark, un duo historique pour Indiana

Indiana a bien failli tout gâcher. Longtemps devant, avec jusqu’à 19 points d’avance en première mi-temps, le Fever a vu Chicago revenir progressivement, porté par Sydney Taylor et Skylar Diggins. Et alors que Caitlin Clark venait de donner cinq longueurs d’avance aux siennes sur la ligne, Indiana a perdu un ballon sur remise en jeu à 5 secondes de la fin. Sanction immédiate : Diggins a arraché la prolongation d’un tir à 3-points lointain !

Mais le Sky n’a pas surfé sur ce miracle. En prolongation, Chicago a complètement calé, avec un 1/8 au tir, pendant qu’Aliyah Boston reprenait les choses en main. Un tir à mi-distance pour redonner cinq points d’avance, puis deux lancers-francs pour sceller la victoire et Indiana s’en est sorti.

L’intérieure termine avec 34 points et 12 rebonds, pendant que Caitlin Clark ajoute 32 points, 10 passes et 7 rebonds, avec un parfait 15/15 aux lancers-francs. Elles deviennent ainsi les premières coéquipières de l’histoire WNBA à signer chacune un double-double à 30 points dans le même match. À leurs côtés, Kelsey Mitchell compile 19 points, alors que Sydney Taylor (30 points) et Skylar Diggins (21 points) n’ont pas suffi au Sky.